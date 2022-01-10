Українська "Мрія" не може вилетіти з Польщі: що сталося

Українська "Мрія" не може вилетіти з Польщі: що сталося

Через технічну несправність його виліт із Польщі затримується.

У найбільшого літака у світі, українського Ан-225 "Мрія" виявили технічну несправність - пошкоджено стійку шасі. Це фахівці помітили, коли літак перебував у Польщі. У зв'язку з цим держпідприємство "Антонов" надсилає літак на допомогу.

Про це повідомили LIGA.net у пресслужбі ДП.

Також читайте Захищалась від нападника: у Рівненській області через ревнощі загинув чоловік

"Виявлено незначну технічну несправність в основній стійці шасі. Туди полетить літак Ан-26 із нашими фахівцями. Досить оперативно маємо це виправити. Це буде зрозуміло, коли команда (техніків. – ред.) прибуде на місце", – йдеться в офіційному повідомленні пресслужби.

У ДП додають, що фахівці, які прилетять до Польщі, мають оглянути та виправити проблему. Очікується, що техніки також перевірять інші деталі "Мрії". Водночас контретних термінів ремонту поки не повідомили.

Відомо, що нині українське судно перебуває у польському місті Жешув, куди прилетіла зі Стамбула 9 січня.

Зауважимо, Ан-225 "Мрія" – найбільший і найпотужніший літак у світі. Він здатний перевозити на борту 250 тонн. Повітряне судно представлене лише в одному екземплярі. КБ "Антонов" створило його ще у 1980-му році.

Раніше повідомляли, що "Антонов" завершило будівництво першого зразка Ан-178. Відповідно до замовлення Міноборони, компанія має побудувати три таких літака.

Читайте також: