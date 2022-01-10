Украинская "Мрия" не может вылететь из Польши: что произошло

Украинская "Мрия" не может вылететь из Польши: что произошло

Из-за технической неисправности его вылет из Польши задерживается.

У крупнейшего самолета в мире, украинского Ан-225 "Мрия" обнаружили техническую неисправность — повреждено устойчивое шасси. Это специалисты заметили, когда самолет находился в Польше. В этой связи госпредприятие "Антонов" присылает самолет на помощь.

Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе ДП.

"Обнаружена незначительная техническая неисправность в основной стойке шасси. Туда полетит самолет Ан-26 с нашими специалистами. Достаточно оперативно это исправить. Это будет понятно, когда команда (техников. – ред. ) прибудет на место", – говорится в официальном сообщении прессслужбы. .

В ГП добавляют, что прилетящие в Польшу специалисты должны осмотреть и исправить проблему. Ожидается, что техники также будут проверены другие детали "Мечты". В то же время контретные сроки ремонта пока не сообщили.

Известно, что украинское судно находится в польском городе Жешув, куда прилетела из Стамбула 9 января.

Заметим, Ан-225 "Мрия" – самый большой и мощный самолет в мире. Он способен перевозить на борту 250 тонн. Воздушное судно представлено только в одном экземпляре. КБ "Антонов" создало его еще в 1980 году.

Ранее сообщалось, что "Антонов" завершило строительство первого образца Ан-178. Согласно заказу Минобороны, компания должна построить три таких самолета.

Читайте также: