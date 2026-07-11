Назван самый быстрый паук планеты: он способен обогнать большинство людей (видео)

Паук-охотник / © Getty Images

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Ученые определили самого быстрого паука в мире, протестировав 258 различных видов в лабораторных условиях.

Результаты исследования показали, что рекордсменом стал паук-охотник из Австралии, способный развивать скорость, превышающую среднюю скорость бега человека, передает Oddity Central.

Многие люди испытывают естественный страх перед пауками, однако обычно могут успокоить себя мыслью, что в случае опасности им удастся уйти от восьминогого преследователя. Но оказалось, что существует паук, который способен бегать быстрее, чем большинство людей, и эта новость вряд ли порадует тех, кто страдает арахнофобией.

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В течение длительного времени самым быстрым паукообразным на планете считался марокканский паук-флик-флак. Однако часть ученых не согласна с таким утверждением. Причина состоит в том, что этот вид передвигается необычным способом: вместо обычного бега он выполняет своеобразные акробатические кувырки, позволяющие ему почти вдвое увеличивать скорость движения.

Чтобы окончательно поставить точку по этому вопросу, команда исследователей провела масштабное испытание, в рамках которого протестировала 258 видов пауков. Все они проходили равные лабораторные тесты, что позволило объективно сравнить их возможности.

По результатам эксперимента самым быстрым пауком в мире признали паука-охотника, проживающего в штате Квинсленд в Австралии. В ходе испытаний он развил максимальную скорость почти 3,6 метра в секунду.

Для сравнения, средняя скорость передвижения человека составляет примерно 8-9 км/ч. Это означает, что в обычном темпе большинство людей не смогли бы уйти от этого восьминогого рекордсмена.

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Исследователи также показали интересную закономерность. Выяснилось, что большие пауки, как правило, способны бегать быстрее, но только до определенного размера. Если брюшко становится слишком массивным, оно начинает мешать движению и снижает скорость.

Кроме того, ученые установили, что скорость пауков напрямую связана с длиной ног. Именно длинные конечности обеспечивают более эффективное передвижение и позволяют отдельным видам демонстрировать ошеломляющие результаты во время бега.

Напомним, ученые нашли паука, который маскируется под гриб.

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