Невеста сняла свадьбу на старую камеру своего покойного отца и была потрясена тем, что увидела на фотографиях

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © Associated Press

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43-летняя невеста Миа Чард из Великобритании решила использовать старую камеру своего покойного отца для свадебных фотографий, однако она не знала, что на пленке уже были его снимки, сделанные в 1999 году.

Об этом пишет Daily Mail.

Миа Чард использовала на свадьбе старую камеру покойного отца и обнаружила, что на пленке уже были снимки 1999 года. Так на её свадебных фото появились двойные экспозиции с лицами родных, и женщина восприняла это как знак того, что папа был рядом. Фотографиями она поделилась в TikTok с подписью: «Мой папа пришел на мою свадьбу».

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Сначала невеста была разочарована, ведь её фотографии были испорчены, однако при более внимательном рассмотрении она поняла, что фотографии членов семьи были наложены на свадебные сцены.

Фотографии членов семьи Чард были наложены на сцены свадьбы

Чард призналась, что чувствовала присутствие отца, словно он посылал ей знак. Больше всего её поразила фотография, на которой она сама идёт к алтарю, а старые кадры наложились на свадебный снимок.

Фотографии членов семьи Чард были наложены на сцены свадьбы

Фотографии членов семьи Чард были наложены на сцены свадьбы

Женщина убеждена, что это подтверждение того, что отец был рядом. После его смерти она решила идти к алтарю в одиночку, потому что никто не мог заменить Дага.

«Бывали случаи, когда я чувствовала, что он связывается со мной через музыку. И я чувствую, что он каким-то образом связывается со мной через фотографии», — пояснила женщина.

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Пост Чарда собрал тысячи комментариев. Люди писали, что у них перехватило дыхание, по коже побежали мурашки, а одну из фотографий называли самой красивой из всех, что они когда-либо видели.

Напомним, в нигерийском Ибадане состоялась необычная двойная свадьба — братья-близнецы Тайво и Кехинде Огунтойе женились на сестрах-близнецах Адедиран. Местные жители уже назвали это событие настоящим чудом.

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