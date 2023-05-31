1 июня – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 1 июня, в православном календаре день памяти священномученика Патрикия. Жил он в Пруссе (Вифиния, Малая Азия) и был там епископом. Все это происходило в I веке. Смело проповедовал Патрикий христианство, разоблачая все заблуждения язычников. За это его и троих пресвитеров вместе с ним схватили, а потом долго мучили.

Привезли Патрикия и пресвитеров к правителю города Юлия, купавшемуся в теплых источниках. Умывшись, он принес жертву своим богам и приказал мученикам поступить так же. На это Патрикий ответил: "Я христианин и поклоняюсь Единому Истинному Богу, Иисусу Христу, сотворившему Небо и Землю, и эти теплые источники на пользу всем людям".

Повелел Юлий бросить епископа к горячему источнику, но благочестивого человека спас Господь и тот остался невредим. Юлий разозлился и приказал всем четырем отсечь головы.

Приметы 1 июня

Народные приметы 1 июня / Фото: Pexels

Много туманов – осенью будет много грибов.

Вороны сидят с повернутыми в одну сторону клювами – будет сильный ветер в ближайшее время.

Прохладно – еще 40 дней будет ненастье.

Что завтра нельзя делать

В этот день старайтесь никому не желать зла, потому что все может возвратиться к вам бумерангом. Церковь также запрещает ругаться, ссориться, употреблять нецензурные слова. Не пейте алкогольные напитки.

Что можно делать завтра

С утра и до позднего вечера наши предки в этот день работали на огородах и в садах. Существовала традиция печь пироги, лепить вареники, а затем ими угощать соседей или просто прохожих. Часть относили в поле, чтобы подарить "Мамке Земли" и попросить большого урожая.

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