Астрологический прогноз на 1 июня

Планируя свой день мы, все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: любое начинание принесет удачу, поэтому стоит браться за самые важные дела.
Символ дня: труба – символ призыва.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: сиреневый, лавандовый, лиловый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт.
За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.
Болезни дня: необходимо беречь глаза и отказаться от курения – оно негативным образом скажется на состоянии здоровья. Болезни, начавшиеся в этот день, как правило, проходят быстро, особенно если вовремя обратиться к врачу.
Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты, раздражающие кишечник – соленые и копченые продукты, маринады, кислые овощи, острые специи, алкоголь и кофе.
Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.
Дачные работы дня: необходимо усиленно поливать и подкармливать растения.
Магия и мистика дня: велика вероятность проявления экстрасенсорных способностей.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут полезной информации, поэтому не стоит обращать на них внимания.
Табу дня: нельзя бесцельно тратить энергию, которая снизойдет на человека в этот день.
Цитата дня: "Только настойчивость приводит к цели" (Фридрих Шиллер).
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