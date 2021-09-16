Бабье лето еще вернется: директор Гидрометцентра назвал дату

В третьей декаде сентября в Украине наступит теплая сухая погода.

Бабье лето в Украине наступит в третьей декаде сентября. В это время прогнозируется спокойная, теплая погода.

Об этом в интервью "РБК Украина" рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

"Такой период (потепление) можно ожидать, скажем, с 19-20-го числа, а затем снова будет период похолодания, затем снова период потепления. Однако где-то в третьей декаде сентября можно говорить, что там будут несколько дней с такой температурой и характером погоды, который можно назвать бабьим летом", — сказал Кульбида.

По его словам, потепление в сентябре не может быть таким как летом, но и "для осени 15-20 градусов — это абсолютно нормально".

Кульбида добавил, что метеорологи не используют термин "бабье лето".

"Ну такого термина, как "бабье лето", метеорологи не знают, но как-то на пальцах понимают, что это период какой-то тихой, спокойной, теплой погоды после периода похолоданий", — пояснил он.

Справка

Бабьим летом называют теплую и сухую погоду осенью, связанную с антициклоном.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что бабье лето в сентябре 2021 года наступит дважды.

Также Леонид Горбань поделился с ТСН.ua своим прогнозом относительно погоды осенью.

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