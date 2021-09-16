Бабине літо ще повернеться: директор Гідрометцентру назвав дату

У третій декаді вересня в Україні настане тепла суха погода.

Бабине літо в Україні настане в третій декаді вересня. В цей час прогнозується спокійна, тепла погода.

Про це в інтерв'ю "РБК Україна" розповів директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

"Такий період (потепління) можна очікувати, скажімо, з 19-20-го числа, а потім знову буде період похолодання, потім знову період потепління. Проте десь у третій декаді вересня можна говорити, що там будуть кілька днів з такою температурою і характером погоди, який можна назвати бабиним літом", — сказав Кульбіда.

За його словами, потепління у вересні не може бути таким як влітку, але і "для осені погода 15-20 градусів є абсолютно нормальною".

Кульбіда додав, що метеорологи не використовують термін "бабине літо".

"Ну такого терміну, як "бабине літо", метеорологи не знають, але якось на пальцях розуміють, що це період якоїсь тихої, спокійної, теплої погоди після періоду похолодань", — пояснив він.

Довідка

Бабиним літом називають теплу та суху погоду восени, яка пов'язана з антициклоном.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань розповів, що бабине літо у вересні 2021 року настане двічі.

Також Леонід Горбань поділився з ТСН.ua своїм прогнозом щодо погоди восени.

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