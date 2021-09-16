Діди воюють: у Росії 81-річний пенсіонер стріляв із вікна квартири

Старенького чоловіка затримали і помістили в психіатричну клініку.

У російському місті Пермі в одній із багатоповерхівок 81-річний пенсіонер відкрив стрілянину з вікна квартири. Поліцейських, які прибули на виклик, чоловік зустрів пострілами.

Про цей інцидент повідомили у четвер, 16 вересня, на сайті регіонального управління Слідчого комітету РФ.

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Поліцію на місце пригоди викликали сусіди пенсіонера, який несподівано влаштував стрілянину з вікна власної квартири. Правоохоронці, прибувши за викликом, перебуваючи у під’їзді багатоповерхівки, зажадали від пенсіонера, щоб він склав зброю і відкрив двері. У відповідь той кілька разів вистрелив у сторону силовиків.

Відео затримання російського пенсіонера опублікував ТАСС в своєму Telegram-каналі.

“На цей час зброю вилучено, підозрюваний був затриманий, після чого оглянутий медичними працівниками і поміщений в медичний заклад, що надає психіатричну допомогу”, - повідомили в Слідчому комітеті.

Що стало причиною такої дивної поведінки пенсіонера, у повідомленні не сказано.

Нагадаємо, раніше на Львівщині суд вирішив, що чоловік, який стріляв з мисливської рушниці у поліцейських, не мав наміру їх убивати.

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