Церковный календарь на 15 августа — кому молятся верующие

Какой праздник 15 августа в церковном календаре

15 августа чтят память святого Стефана. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 15 августа – день памяти святого Стефана

В понедельник, 15 августа 2022 года, церковь чтит память святого Стефана.

Когда святого первомученика Стефана избили камнями фарисеи и их сторонники, его тело осталось в пищу зверей и птиц. Однако на второй ничиудейский законодатель Гамалиил, который в то время начал склоняться к вере в Господа, послал преданных людей унести тело святого. Похоронил его Гамалиил на своей земле, недалеко от Иерусалима.

В 415 году мощи нашли и торжественно перенесли в Иерусалим. Произошло это во время архиепископа Иоанна и епископов Елевферия Севастийского и Елевферия Иерихонского. С того времени у мощей совершались исцеления Господа.

Когда правил царь Феодосий Младший, мощи святого Стефана перевезли в Константинополь и положили в церкви в честь святого диакона Лаврентия. А когда закончили строить храм в честь первомученика, перенесли их туда.

Церковный календарь на 15 августа: видео

Народные приметы

Тихая погода, но лес шумит – будет гроза.

Дует ветер с реки на берег, а вечером меняется – ждите хорошую погоду.

Утром туман с росой в парке.

Что нельзя делать 15 августа