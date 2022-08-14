Церковний календар на 15 серпня - кому моляться віряни

Яке свято 15 серпня в церковному календарі

15 серпня вшановують пам’ять святого Стефана. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 15 серпня — день пам’яті святого Стефана

У понеділок, 15 серпня 2022 року, церква вшановує пам’ять святого Стефана.

Коли святого першомученика Стефана побили камінням фарисеї та їх прибічники, то його тіло залишилося на поживу звірів та птахів. Однак на другу нічіудейський законовчитель Гамаліїл, який в той час почав схилятися до віри в Господа, послав відданих людей забрати тіло святого. Поховав його Гамаліїл на своїй землі, недалеко від Єрусалиму.

415 року мощі знайшли і торжественно перенесли до Єрулалиму. Сталося це за архиєпископа Іоана та єпископів Єлевферія Севастійського та Єлевферія Ієрихонського. Від того часу біля мощів здійснювалися Господні зцілення.

Коли правив цар Феодосій Молодший, мощі святого Стефана перевезли до Константинополя та поклали в церкві на честь святого диякона Лаврентія. А коли закінчили будувати храм на често первомученика, то перенесли їх туди.

Церковний календар на 15 серпня: відео

Народні прикмети

Тиха погода, але ліс шумить - буде гроза.

Дме вітер з річки на берег, а ввечері міняється - чекайте на хорошу погоду.

Вранці туман з росою до паркої погоди.

Що не можна робити 15 серпня