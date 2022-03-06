Эрдоган и Путин обсудили войну в Украине

Эрдоган и Путин обсудили войну в Украине

Президенты провели телефонный разговор.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин провели в воскресенье, 6 марта, телефонный разговор касательно войны в Украине.

Об этом сообщают турецкие СМИ.

Пока нет официальной информации о результатах переговоров. Управление коммуникации президента Турции позже выступит с заявлением по поводу разговора.

Напомним, Эрдоган заявлял, что нападение России на Украину неприемлемо.

Зеленский заявил о роли Эрдогана в гарантиях безопасности Украины.