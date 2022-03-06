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Ердоган та Путін обговорили війну в Україні

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Ердоган та Путін обговорили війну в Україні

Associated Press

Президенти провели телефонну розмову.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент РФ Володимир Путін провели у неділю, 6 березня, телефонну розмову щодо війни в Україні.

Про це повідомляють турецькі ЗМІ

Поки немає офіційної інформації щодо результатів переговорів. Управління комунікації президента Туреччини пізніше виступить із заявою щодо розмови.

Нагадаємо, Ердоган заявляв, що напад Росії на Україну неприйнятний.

Зеленський заявив про роль Ердогана у гарантіях безпеки Україні.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
 

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