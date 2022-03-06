Ердоган та Путін обговорили війну в Україні

Ердоган та Путін обговорили війну в Україні

Президенти провели телефонну розмову.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент РФ Володимир Путін провели у неділю, 6 березня, телефонну розмову щодо війни в Україні.

Про це повідомляють турецькі ЗМІ.

Поки немає офіційної інформації щодо результатів переговорів. Управління комунікації президента Туреччини пізніше виступить із заявою щодо розмови.

Нагадаємо, Ердоган заявляв, що напад Росії на Україну неприйнятний.

Зеленський заявив про роль Ердогана у гарантіях безпеки Україні.