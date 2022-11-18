Громады на продовольственном фронте

Полномасштабная война, развязанная россией, поставила под угрозу продовольственную безопасность не только нашего государства, но и всего мира, поскольку Украина – один из крупнейших экспортеров основных сельскохозяйственных продуктов.

По данным ежегодного Глобального индекса продовольственной безопасности, разрабатываемого аналитическим подразделением издания The Economist в партнерстве с международной сельскохозяйственной компанией Corteva Agriscience, Украина занимает последнее место в Европе по уровню продовольственной безопасности или 71 строчку среди 113 стран мира.

В течение почти девяти месяцев россия разрушает не только жилищную и энергетическую инфраструктуру, но и сельскохозяйственную, не отказываясь использовать продовольствие как оружие, угрожая Украине и миру голодом. Наши сельхозпроизводители продолжают упорно работать на благо страны, несмотря на заминированные поля, поврежденные земли, разбитую технику и удорожание ресурсов. Поэтому сейчас, как никогда, важно, чтобы громады задумались над самообеспечением, чтобы избежать дефицита в продуктах питания. Поддержка этого направления, несмотря на войну, уже началась с помощью иностранных партнеров и инвесторов. Как именно, выяснял ТСН.ua.

"Сады Победы"

Во время Первой и Второй мировых войн в США, Великобритании, Канаде, Австралии чиновники призвали создавать "сады победы" — сады и огороды в частных усадьбах и общественных парках, которые закладывались для улучшения обеспечения продовольствием и поддержания морального духа. Война России против Украины побудила к созданию Всеукраинской инициативы "Сады Победы", которая с марта внедряется проектом "Сопровождение правительственных реформ в Украине" (SURGe) при поддержке правительства Канады в сотрудничестве с Министерством развития громад и территорий и Министерством агрополитики и продовольствия Украины.

"В марте уже было очевидно, что один из фронтов, на котором россия ведет войну против Украины, — это сельскохозяйственный фронт. Они целенаправленно уничтожали инфраструктуру, предприятия, которые собственно обеспечивают население продовольствием. И в Украине очень много людей столкнулись с проблемами доступа к пище ", — рассказывает одна из ее соучредительниц и координатор "Садов Победы" Татьяна Лебухорская. Инициатива преследует цель самообеспечения — каждый человек или каждая громада должны самостоятельно продумать, как обеспечить себя всем необходимым количеством продуктов для полноценного рациона. "Мы мотивируем их, чтобы они выращивали не только картофель, а весь ассортимент овощей, перерабатывать их и научились зарабатывать на этом ", – говорит Татьяна.

"Сады Победы" направлены на максимальное использование всех доступных в Украине земельных участков для выращивания овощей семьями и громадами, чтобы люди в условиях войны самостоятельно могли обеспечить себя продуктами и поддержать тех, кто сейчас нуждается в помощи – одиноких пожилых людей, больных, госпитали, ВПЛ. Важная роль в создании собственного "сада победы" лежит на громадах, которые должны помочь жителям создать условия для самостоятельного труда на земле. К примеру, выделить землю для выращивания, организовать совместное производство, помочь создать кооператив и т.д. Но преимущественно сил и возможностей у громад не хватает. Поэтому очень важно участие крупного бизнеса, который помогает фермерам и громадам бороться на продовольственном фронте.

Одним из крупных партнеров является международная научно-исследовательская сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience, которая одной из первых вышла с российского рынка, и не просто осталась в Украине и с Украиной, но и решила бок о бок с фермерами бороться на продовольственном фронте и всячески поддерживать и помогать им. Компания присоединилась к инициативе и за ее счет помощь получили 14 громад четырех областей – Черниговской, Хмельницкой, Сумской и Черкасской. В каждой из громад проживает от полутора до десяти тысяч человек, которые получат выгоду от помощи, в том числе внутренне перемещенные лица, вынужденные покинуть дома, спасаясь от российской агрессии. Среди закупленного за счет Corteva оборудования – сушилки, дегидраторы, морозильные камеры, автоклавы и оборудование для консервирования.

Фото: Corteva

Фото: Corteva

К примеру, компания поддержала громаду в Чигирине Черкасской области, где переселенцы начали выращивать цыплят-бройлеров. "Через Чигирин транзитом проезжали ВПЛ и там на 1-2 дня останавливались и ехали дальше. Они транзитом за 8 месяцев войны приняли больше людей, чем живет в громаде. Очень много людей у них осталось — они их расселили по домам, где никто не жил или у семей. Для таких семей мы с помощью финансирования от Corteva закупили цыплят-бройлеров, провели обучение, как правильно их выращивать и ухаживать за ними. И теперь мы знаем, что эти 128 семей, а это где-то около 400 человек, могут по крайней мере, белком себя обеспечить", — отмечает Татьяна Лебухорская.

За средства международной компании покупали громад сушки и автоклавы для овощей. Особенно это стало актуально сейчас из-за проблем с электроэнергией, когда люди не могут долго сохранять свой урожай. "Весной "Сады Победы" помогали нам наборами семян и средствами для обработки растений. Уже летом мы получили промышленную сушилку, а сейчас в рамках инициативы нам предоставляют семена моркови и кабачков для жителей громады. Мы раздаем населению, а они весной посадят и сами обеспечат себя питанием", — сообщает глава пограничной Семеновской ОТГ Черниговской области Сергей Деденко, подчеркивающий, что именно благодаря "Садам Победы" жители сами себя прокармливают.

Дунаевецка громада Хмельницкой области получила от "Садов Победы" инструменты для обустройства огородов для переселенцев. "На базе нашего кооператива "Ягодный рай" мы приняли решение выращивать другие продукты. Для этого решили засадить все участки, чтобы не пустовали. К тому же в нашу громаду много переехало ВПЛ, особенно из Херсона, и они хотели разрабатывать землю. И возник вопрос, что нет элементарных инструментов. Желание есть, а инструментов - нет. И мы решили закупить такое оборудование — согласовали с "Садами Победы" набор инструментов на 100 тысяч гривен, и эти инструменты уже стали к нам поступать в собственность громады. И мы начинаем использование этих инструментов для обустройства будущих огородов для наших ВПЛ и не только", — говорит Николай Островский, начальник управления соцзащиты Дунаевецкой громады Хмельницкой области. По его словам, они очень благодарны Corteva, поскольку сейчас от бизнеса, государства и международных организаций зависит будущее украинских фермеров.

Фото: Corteva

Женское фермерство – стабильность громад

По оценкам Международной организации труда женщины составляют 41% мировой сельскохозяйственной рабочей силы, а в развивающихся странах это соотношение еще больше. По данным ФАО, если бы фермерки имели такой же доступ к ресурсам, как и мужчины, они могли бы увеличить урожайность на своих фермах на 20-30%, потенциально уменьшив в мире количество голодающих на 150 миллионов.

Для Украины фермерки остаются мощным двигателем развития громад и во время войны, когда устойчивое развитие каждого бизнеса или села чрезвычайно важно, их роль еще более значима. С целью укрепления и восстановления женского фермерства и поддержки сельских территорий уже три года Corteva Agriscience при поддержке Министерства аграрной политики и продовольствия проводит образовательно-грантовую программу TalentA.

В этом году инициатива направлена на помощь женщинам-фермеркам справиться именно с последствиями войны. В антикризисной программе обучения приняли участие 46 женщин со всей Украины, в том числе временно оккупированных территорий, которые прослушали лекции, посвященные особенностям ведения агробизнеса в условиях войны и антикризисным практикам, и имели возможность принять участие в конкурсе грантов. По результатам программы девять женщин из Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской, Львовской, Закарпатской и Харьковской областей получили гранты на общую сумму почти в 2,8 млн грн для возобновления и развития бизнеса и помощи тем, кто в этом нуждается.

С некоторыми из победительниц программы TalentA-2022 ТСН.ua пообщался, чтобы узнать, насколько полезно было обучение и как они используют полученные грантовые средства.

"С 2020 года Corteva стала для нас родной, TalentA стала для нас путеводителем, вектором, который направил нас и внушил надежду, что мы можем учиться, что у нас есть хорошие идеи, которые мы можем реализовать. Поэтому в 2022 году также решила принять участие в обучение и подать заявку на получение гранта", — таким был комментарий Веры Попаз, которая в Одесской области занимается выращиванием органических фруктов и овощей и основала пекарню для обеспечения жителей ее села свежими хлебобулочными изделиями. На грантовые средства инициативная фермер планирует установить глубинную скважину для получения чистой воды в громаде. "Грант от TalentA дает нам возможность развиваться и мы, в свою очередь, помогаем людям в селе, ведь часть продукции пекарни будем передавать в больницы и пенсионерем, а также помогаем людям очищенной водой и фруктами. Мы хотим еще заниматься переработкой молока. Таким образом будем снабжать нашу и другие громады органическими молочными продуктами", — поделилась Вера Попаз.

Вера Попаз

Эрика Шапочка, которая в Закарпатской области занимается выращиванием яблок, благодаря гранту организует обучение садоводству 30 внутренне перемещенных лиц. "Corteva не впервые уже организовывает образовательный хаб для женщин TalentA. Я уже участвовала в этой программе в 2020 году. Это была учебная программа для женщин, работающих в фермерстве. А в этом году они объявили программу "Антихрупкость", чтобы помочь, усовершенствовать то, что было сделано и помочь в столь трудное время", — говорит фермер.

Эрика Шапочка

Эрика получила грант на оборудование хаба для обучения персонала, поскольку из-за войны многие ее работников выехали за границу, а их заменили переселенцы, которым не хватает знаний в садоводстве. "24 февраля мы проснулись и поняли, что у нас на работе не хватает половины работников. Мы начали публиковать объявления и обращаться к центрам, которые занимаются переселенцами, чтобы они помогли с работниками. И люди приходили к нам, но каждому нужно было проводить персональное обучение, поскольку люди никогда не были связаны с таким хозяйством. Поэтому и будем обучать 30 человек, для чего нам нужно оборудование, которое мы планируем приобрести за счет гранта, который выделила Corteva", — отметила Эрика Шапочка.

Маргарита Антохина, работающая бухгалтером в ЧП "ЛАН" в Днепропетровской области и занимающаяся выращиванием зерновых, говорит, что TalentA дает женщинам из села возможности развиваться. "В селе негде учиться, но ТalentA предоставила нам эту возможность. Также важно, что в этом году психологи программы обучали нас методам поддержки и сохранения психологической стабильности состояния и адаптации к новой реальности. Я сотрудничаю со многими международными компаниями, их конкурентами, но так, как Corteva это делает, не делает никто. Они дают такие знания, которые стоят очень дорого, и не каждый фермер может позволить себе такие знания и курсы оплатить", — так она охарактеризовала участие в обучении. Предприятие, в котором работает женщина, получило в этом году грант от Corteva на финансирование оборудования для упаковки круп. "В результате горох и пшеницу мы не можем продать по себестоимости и поэтому мы начали переработку. Мы подали документы на регистрация собственного бренда "Доброго ранку від лану". Сейчас занимаемся закупкой фасовочного оборудования", — делится Маргарита.

Ксения Костенко, которая в Гостомеле Киевской области занимается производством органических удобрений, планирует восстановить уничтоженный из-за оккупации бизнес и трудоустроить не менее 5 человек, обустроив для них временное жилье на базе предприятия.

Ксения Костенко

"Кадыровцы многое повредили и сильно помародерили. Поэтому мы используем грант на то, чтобы купить те запчасти, которые у нас украли. У меня были свои средства, но они все пошли на окна, крышу и забор. И в какой-то момент они закончились", – рассказывает Ксения Костенко.

Кристина Закревская, которая занимается изготовлением крафтового сыра в своей сыроварне в селе Шепот на Ивано-Франковщине, говорит, что TalentA — это спасение для малого бизнеса, поддерживающего громаду и украинскую экономику.

Кристина Закревская

"В прошлом году я получила грант от TalentA, который мы использовали для строительства сырного подвала, где будет созревать сыр с натуральной коркой без латекса, в естественных условиях. Это самый большой подвал в нашем регионе – там будет около 16 тонн сыра созревать. Этот проект уже реализован. А в этом году мы получили грант, который используем на охладитель и пресс для сыра, весной мы начинаем строительство большой сыроварни, которую к осени закончим, тогда мы увеличим объемы производства до 1,5-2 тонн в день и сможем трудоустроить людей. Наша сыроварня дает возможность получать доходы многим семьям в окрестных селах, которые держат коров и сдают нам молоко", – убеждена фермерка.

"Война, развязанная россией против Украины, ежедневно уничтожает города и села Украины и разрушает цепочки производства продовольствия. Но ключевые ценности Corteva – быть смелыми и делать правильно – помогают нам выстоять в эти сложные времена. Поэтому мы сразу приняли решение выйти из российского рынка и всячески поддерживаем украинцев, в частности, прикладываем усилия для восстановления фермерства и поддержки развития громад, ведь все это способствует продовольственной безопасности страны и региона, а поддержка продовольственной безопасности была и остается для компании ключевой ценностью", – говорит Сергей Харин, руководитель бизнеса Corteva Agriscience в Восточной Европе.

Компания делает все зависимое, чтобы помочь фермерам работать, несмотря на препятствия военного времени. В частности, чтобы помочь провести посевную-2022 года, Corteva передала бесплатно около 3000 посевных единиц кукурузы и подсолнечника сельхозпроизводителям, которые больше всего пострадавшим от действий российских агрессоров или из-за нехватки оборотных средств не смогли начать полевой сезон.

Дальнейшее укрепление фермерства является критическим для развития громад, ведь именно АПК помогает удержать экономику во время войны. Наличие программ поддержки со стороны государства или частного бизнеса, иностранных инвесторов поможет восстановить сельское хозяйство Украины, которое станет мощным двигателем нашего развития после Победы.