Громади на продовольчому фронті

За даними щорічного Глобального індексу продовольчої безпеки, який розробляє аналітичний підрозділ видання The Economist у партнерстві з міжнародною сільськогосподарською компанією Corteva Agriscience, Україна посідає останнє місце в Європі за рівнем продовольчої безпеки або 71 сходинку серед 113 країн світу.

Протягом майже дев'яти місяців росія руйнує не лише житлову та енергетичну інфраструктуру, а й сільськогосподарську, не цураючись використовувати продовольство як зброю, погрожуючи Україні та світу голодом. Наші сільгоспвиробники продовжують завзято працювати на благо країни попри заміновані поля, пошкоджені землі, розбиту техніку та здорожчання ресурсів. Тож зараз, як ніколи, важливо, аби громади замислилися над самозабезпеченням задля уникнення дефіциту в продуктах харчування. Підтримка цього напряму попри війну вже розпочалася за допомогою іноземних партнерів та інвесторів. Як саме, з'ясовував ТСН.ua.

"Сади Перемоги"

Під час Першої та Другої світових воєн у США, Великій Британії, Канаді, Австралії урядовці закликали створювати "сади перемоги" - сади та городи у приватних садибах і громадських парках, які закладали для покращення забезпечення продовольством та підтримки морального духу. Війна росії проти України спонукала до створення Всеукраїнської ініціативи "Сади Перемоги", яка від березня впроваджується проєктом "Супровід урядових реформ в Україні" (SURGe) за підтримки уряду Канади у співпраці з Міністерством розвитку громад і територій та Міністерством агрополітики і продовольства України.

"У березні вже було очевидно, що один із фронтів, на якому росія веде війну проти України, - це сільськогосподарський фронт. Вони цілеспрямовано знищували інфраструктуру, підприємства, які власне забезпечують населення продовольством. І в Україні дуже багато людей зіткнулися з проблемами доступу до їжі", - розповідає одна з її співзасновниць та координаторка "Садів Перемоги" Тетяна Лебухорська. Ініціатива має на меті самозабезпеченість - кожна людина або кожна громада мають самостійно продумати, як забезпечити себе всією необхідною кількістю продуктів для повноцінного раціону. "Ми мотивуємо їх, щоби вони вирощували не тільки картоплю, а увесь асортимент овочів, переробляти їх та навчилися заробляти на цьому", - говорить Тетяна.

"Сади Перемоги" спрямовані на максимальне використання всіх доступних в Україні земельних ділянок для вирощування городини родинами та громадами, щоб люди в умовах війни самостійно могли забезпечити себе продуктами та підтримати тих, хто зараз потребує допомоги – самотніх старих людей, хворих, шпиталі, ВПО. Важлива роль в створенні власного "саду перемоги" лежить на громадах, які мають допомогти мешканцям, створити умови для самостійної праці на землі. Наприклад, виділити землю для вирощування, організувати спільне виробництво, допомогти створити кооператив тощо. Але переважно сил та можливостей у громад не вистачає. І тому дуже важлива участь великого бізнесу, який допомагає фермерам та громадам боротися на продовольчому фронті.

Одним із великих партнерів є міжнародна науково-дослідницька сільськогосподарська компанія Corteva Agriscience, яка однією з перших вийшла з російського ринку, і не просто залишилася в Україні та з Україною, а й вирішила пліч-о-пліч із фермерами боротися на продовольчому фронті та всіляко підтримувати і допомагати їм. Компанія приєдналася до ініціативи і за її рахунок допомогу отримали 14 громад чотирьох областей – Чернігівської, Хмельницької, Сумської та Черкаської. В кожній із громад проживає від півтори до десяти тисяч людей, які отримають зиск від допомоги, зокрема внутрішньо переміщені особи, які були змушені залишити домівки, рятуючись від російської агресії. Серед закупленого за рахунок Corteva обладнання - сушарки, дегідратори, морозильні камери, автоклави і обладнання для консервування тощо.

Фото: Corteva

Фото: Corteva

Наприклад, компанія підтримала громаду в Чигирині Черкаської області, де переселенці почали вирощувати курчат-бройлерів. "Через Чигирин транзитом проїжджали ВПО і там на 1-2 дня зупинялися і їхали далі. Вони транзитом за 8 місяців війни прийняли більше людей, ніж живе у громаді. Дуже багато людей у них залишились – вони їх розселили по будинках, де ніхто не жив, або у родини. Для таких сімей ми за допомогою фінансування від Corteva закупили курчат-бройлерів, провели навчання, як правильно їх вирощувати і доглядати за ними. І тепер ми знаємо, що ці 128 сімей, а це десь близько 400 людей, можуть принаймні білком себе забезпечити", - зазначає Тетяна Лебухорська.

За кошти міжнародної компанії купували громадам сушки та автоклави для овочів. Особливо це стало актуальним зараз через проблеми з електроенергією, коли люди не можуть довго зберігати свій врожай. "Навесні "Сади Перемоги" допомагали нам наборами насіння та засобами для обробки рослин. Уже влітку ми отримали промислову сушарку, а зараз у рамках ініціативи нам надають насіння моркви і кабачків для мешканців громади. Ми роздаємо населенню, а вони весною посадять і самі забезпечать себе харчуванням", - повідомляє очільник прикордонної Семенівської ОТГ Чернігівської області Сергій Деденко, який наголошує, що саме завдяки "Садам Перемоги" мешканці самі себе прогодовують.

Дунаєвецька громада Хмельницької області отримала від "Садів Перемоги" інструменти для облаштування городів для переселенців. "На базі нашого кооперативу "Ягідний рай" ми ухвалили рішення вирощувати інші продукти. Для цього вирішили засадити усі ділянки, щоб не пустували. До того ж до нашої громади багато переїхало ВПО, особливо з Херсонщини, і вони хотіли обробляти землю. І виникло питання, що немає елементарних інструментів. Бажання є, а інструментів - ні. І ми вирішили закупити таке обладнання - узгодили з "Садами Перемоги" набір інструментів на 100 тисяч гривень, і ці інструменти вже стали до нас надходити у власність громади. І ми розпочинаємо залучення цих інструментів для облаштування майбутніх городів для наших ВПО і не тільки", - говорить Микола Островський, начальник управління соцзахисту Дунаєвецької громади Хмельницької області. За його словами, вони дуже вдячні Corteva, оскільки зараз саме від бізнесу, держави й міжнародних організацій залежить майбутнє українських фермерів.

Фото: Corteva

Жіноче фермерство – стабільність громад

За оцінками Міжнародної організації праці жінки становлять 41% світової сільськогосподарської робочої сили, а в країнах, що розвиваються, це співвідношення ще більше. За даними ФАО, якби фермерки мали такий самий доступ до ресурсів, як і чоловіки, вони могли б збільшити врожайність на своїх фермах на 20-30%, потенційно зменшивши у світі кількість людей, які голодують, на 150 мільйонів.

Для України фермерки залишаються потужних рушієм розвитку громад і в часи війни, коли сталий розвиток кожного бізнесу чи села є надзвичайно важливим, їх роль ще більш значуща. З метою зміцнення та відновлення жіночого фермерства та підтримки сільських територій вже три роки Corteva Agriscience за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України проводить освітньо-грантову програму TalentA.

Цього року ініціатива має на меті допомогти жінкам-фермеркам впоратися саме з наслідками війни. В антикризовій програмі навчання взяли участь 46 жінок з усієї України, зокрема з тимчасово окупованих територій, які прослухали лекції, присвячені особливостям ведення агробізнесу в умовах війни та антикризовим практикам, і мали можливість взяти участь в конкурсі грантів. За результатами програми, дев'ять жінок із Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської, Львівської, Закарпатської та Харківської областей отримали гранти на загальну суму майже в 2,8 млн грн для відновлення та розвитку бізнесу і допомоги тим, хто цього потребує.

З деякими з переможниць програми TalentA-2022 ТСН.ua поспілкувався, аби дізнатися, наскільки корисним було навчання та як вони використовують отримані грантові кошти.

"Від 2020 року Corteva стала для нас рідною, TalentA стала для нас путівником, вектором, який направив нас і вселив надію, що ми можемо навчатися, що у нас є хороші ідеї, які ми можемо реалізувати. Тому 2022 року також вирішила взяти участь у навчання і подати заявку на отримання гранту", - таким був коментар Вiри Попаз, яка в Одеській області займається вирощуванням органічних фруктів і овочів та заснувала пекарню для забезпечення жителів її села свіжими хлібобулочними виробами. На грантові кошти ініціативна фермерка планує встановити глибинну свердловину для отримання чистої води у громаді. "Грант від TalentA дає нам можливість розвиватися і ми, в свою чергу, допомагаємо людям в селі, адже частину продукції пекарні передаватимемо до лікарень та пенсіонерам, а також допомагаємо людям очищеною водою і фруктами. Ми хочемо ще займатися переробкою молока. Таким чином, ми будемо забезпечувати нашу та інші громади органічними молочними продуктами", - поділилася Віра Попаз.

Віра Попаз

Еріка Шапочка, яка в Закарпатській області займається вирощуванням яблук, завдяки гранту організовує навчання садівництву 30 внутрішньо-переміщених осіб. "Corteva невперше вже організовує освітній хаб для жінок TalentA. Я вже брала участь у цій програмі 2020 року. Це була навчальна програма для жінок, які працюють у фермерстві. А цього року вони оголосили програму "Антикрихкість", щоб допомогти, удосконалити те, що було зроблено і допомогти у такий важкий час", - говорить фермерка.

Еріка Шапочка

Еріка отримала грант на обладнання хабу для навчання персоналу, оскільки через війну багато її працівників виїхали за кордон, а їх замінили переселенці, яким не вистачає знань у садівництві. "24 лютого ми прокинулися і зрозуміли, що у нас на роботі не вистачає половини працівників. Ми почали публікувати оголошення і звертатися до центрів, які опікуються переселенцями, щоб вони допомогли з працівниками. І люди приходили до нас, але кожному потрібно було проводити персонально навчання, оскільки люди ніколи не були пов'язані з таким господарством. Тому і будемо навчати 30 людей, для чого нам потрібно обладнання, яке ми плануємо придбати за рахунок гранту, який виділила Corteva", - зазначила Еріка Шапочка.

Маргарита Антохіна, яка працює бухгалтеркою у ПП "ЛАН" у Дніпропетровській області та займається вирощуванням зернових говорить, що TalentA дає жінкам із села можливості розвиватися. "В селі немає, де навчатися, але ТalentA надала нам цю можливість. Також важливо, що цього року психологи програми навчали нас методів підтримки та збереження психологічної стабільності стану та адаптації до нової реальності. Я співпрацюю з багатьма міжнародними компаніями, їхніми конкурентами, але так, як Corteva це робить, не робить ніхто. Вони дають такі знання, які коштують дуже дорого, і не кожен фермер може дозволити собі такі знання і курси оплатити", - так вона охарактеризувала участь у навчанні. Підприємство, у якому працює жінка, отримало цього року грант від Corteva на фінансування обладнання для пакування круп. "Через війну горох і пшеницю ми не можемо продати за собівартістю і тому ми започаткували переробку. Ми подали документи на реєстрація власного бренду "Доброго ранку від лану". Зараз займаємося закупкою фасувального обладнання", - ділиться Маргарита.

Ксенія Костенко, яка у Гостомелі Київської області займається виробництвом органічних добрив, планує відновити знищений через окупацію бізнес і працевлаштувати щонайменше 5 людей, облаштувавши для них тимчасове житло на базі підприємства.

Ксенія Костенко

"Кадирівці багато чого пошкодили і сильно мародерили. Тому ми використаємо грант на те, щоб купити ті запчастини, які у нас вкрали. У мене були свої кошти, але вони всі пішли на вікна, дах і паркан. І у якийсь момент вони закінчилися", - розповідає Ксенія Костенко.

Христина Закревська, яка займається виготовленням крафтового сиру в своїй сироварні у селі Шепіт на Івано-Франківщині говорить, що TalentA - це порятунок для малого бізнесу, який підтримує громаду і українську економіку.

Христина Закревська

"Минулого року я отримала грант від TalentA, який ми використали для будівництва сирного підвалу, де буде дозрівати сир з натуральною кіркою без латексу, у природних умовах. Це найбільший підвал у нашому регіоні – там буде близько 16 тонн сиру дозрівати. Цей проєкт вже реалізовано. А цього року ми отримали грант, який використаємо на охолоджувачі і прес для сиру. Навесні ми починаємо будівництво великої сироварні, яку до осені закінчимо. Тоді ми збільшимо об'єми виробництва до 1,5-2 тонн на день та зможемо працевлаштувати людей. Наша сироварня дає можливість отримувати прибутки багатьом родинам в навколишніх селах, які тримають корів і здають нам молоко", - переконана фермерка.

"Війна, розв'язана росією проти України, щодня знищує міста та села України і руйнує ланцюжки виробництва продовольства. Але ключові цінності Corteva – бути сміливими та робити правильно – допомагають нам вистояти в ці складні часи. Тому ми одразу ухвалили рішення вийти з російського ринку та всіляко підтримуємо українців, зокрема, прикладаємо зусилля для відновлення фермерства та підтримки розвитку громад, адже все це сприяє продовольчій безпеці країни та регіону, а підтримка продовольчої безпеки була та залишається для компанії ключовою цінністю", – говорить Сергій Харін, керівник бізнесу Corteva Agriscience у Східній Європі.

Компанія робить все залежне, щоб допомогти фермерам працювати, незважаючи на перешкоди воєнної доби. Зокрема, щоб допомогти провести посівну-2022 року, Corteva передала безкоштовно біля 3000 посівних одиниць кукурудзи та соняшнику сільгоспвиробникам, які найбільше постраждали від дій російських агресорів або через нестачу обігових коштів не могли розпочати польовий сезон.

Подальше зміцнення фермерства є критичним для розвитку громад, адже саме АПК допомагає втримати економіку під час війни. Наявність програм підтримки з боку держави чи приватного бізнесу, іноземних інвесторів допоможе відновити сільське господарство України, яке стане потужним рушієм нашого розвитку після Перемоги.