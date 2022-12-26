Путін створив нову посаду для Медведєва

Тепер Дмитро Медведєв також відповідатиме за військово-промисловий комплекс Росії.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про створення нової посади – першого заступника голови військово-промислової комісії (ВПК) РФ. Відповідно до його указу посаду обійме заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв.

Про це йдеться на Офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Відповідно до опублікованого документу, перший заступник голови військово-промислової комісії РФ має право створювати ради та робочі групи за напрямами діяльності комісії для розгляду питань, що належать до її компетенції, та підготовки пропозицій щодо їх вирішення. Перший заступник голови також може проводити засідання ВПК за дорученням голови комісії.

До складу комісії також увійшли міністр оборони Сергій Шойгу, начальник Генштабу Валерій Герасимов, секретар Ради безпеки Микола Патрушев, керівники ФСБ, Росгвардії та інші.

Фото/сайт: Офіційний інтернет-портал правової інформації РФ

Фото/сайт: Офіційний інтернет-портал правової інформації РФ

Скандальні заяви Медведєва

Днями заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що для "нормалізації ситуації" Росія повинна отримати максимальні "гарантії безпеки". Крім того, він визнав, що його країна домагається припинення існування законно обраної влади в Україні.

Дмитро Медведєв занепокоївся пропозицією Зеленського відправити до України на енергетичні об'єкти місії ЄС, тож наплів про "живий щит з європейців та свіжу кров".

Колишній президент РФ також закликав НАТО "покаятися та розпуститися". На його думку, такого Альянсу "не повинно існувати в цивілізованому світі".

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