Путин создал новую должность для Медведева

Теперь Дмитрий Медведев также будет отвечать за военно-промышленный комплекс России.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании новой должности – первого заместителя председателя военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ. Согласно его указу должность займет заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Об этом говорится на Официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Согласно опубликованному документу, первый заместитель председателя военно-промышленной комиссии РФ ввправе создавать советы и рабочие группы по направлениям деятельности комиссии для рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции, и подготовки предложений по их решению, говорится в тексте указа. Первый зампред также может проводить заседания ВПК по поручению главы комиссии.

В состав комиссии также вошли министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, секретарь Совбеза Николай Патрушев, руководители ФСБ, Росгвардии и другие.

Фото/сайт: Официальный интернет-портал правовой информации РФ

Фото/сайт: Официальный интернет-портал правовой информации РФ

Скандальные заявления Медведева

На днях заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для "нормализации ситуации" Россия должна получить максимальные "гарантии безопасности". Кроме того, он признал, что его страна добивается прекращения законно избранной власти в Украине.

Дмитрий Медведев обеспокоился предложением Зеленского отправить в Украину на энергетические объекты миссии ЕС, поэтому наплыл о "живом щите из европейцев и свежей крови".

Бывший президент РФ также призвал НАТО "покаяться и распуститься". По его мнению, такого Альянса "не должно существовать в цивилизованном мире".

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