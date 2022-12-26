Експерти провели експертизу зимового дизеля: якісний є лише у кількох АЗС

В Україні різко погіршилась якість дизельного пального.

Про це повідомляє Інститут споживчих експертиз (ІСЕ), який провів дослідження якості цього виду пального на українському ринку.

Із 19 відібраних зразків у різних мережах АЗС, тільки 8 відповідає стандартам. Ще складніша ситуація з морозостійким, арктичним дизелем. Із 19 мереж, які досліджували експерти ІСЕ, арктичний дизель продавався лише на 5. Як правило, він реалізується на АЗС під іменним брендом і коштує дещо дорожче від звичайного ДП, але це саме той випадок, коли варто заплатити більше.

За результатами досліджень, найбільш стійким до замерзання виявилося пальне Pulls Diesel Арктика OKKO. У нього лабораторно підтверджено температуру фільтрації на рівні -36°С. Пальне Mustang WOG, Nano Extro SOCAR витримали замерзання до -35°С, KLO (Ventus Diesel) до -33°С. А от позиціоноване як арктичне пальне Euro+ від компанії БРСМ-Нафта не дотягнуло навіть до нормативу звичайного дизеля – загусло вже при -19°С. За показником вмісту сірки в арктичному ДП найкращі результати також показав зразок OKKO.

Щодо звичайного зимового дизелю експерти ІСЕ поділили зразки на дві зони: «зелену» й «червону». До «зеленої» увійшло пальне ОККО, SOCAR, WOG та інші. До «червоної» зони потрапили ті бренди, у кого показники не відповідали нормативам, а саме: АВІАС, AMIC, BVS, SHELL, БРСМ-Нафта, Neftek, U.GO, BILL OIL, ЕНЕРГО-ЕКСПОРТ, ПАТРІОТ, ЄВРО 5.

Резюмуючи висновки свого дослідження експерти ІСЕ зазначають: варто довіряти лише мережам, які не йдуть на компроміси з якістю. А якщо морози вдарять сильніше, варто заправлятися лише арктичними сортами, щоб не зупинитись в дорозі.