Кабмин окончательно ликвидировал ГАСИ: всех работников уволили

Ни один сотрудник ливидованого ведомства не получит работу в новосозданной ГИАГ.
Кабинет министров окончательно ликвидировал Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ). Ее полномочия передали новосозданной Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ).
Об этом рассказал на брифинге министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.
"ГИАГ — это не замена ГАСИ. Это полноценный новый орган, с другой структурой, полномочиями и новыми принципами работы", — сказал Чернышев.
По его словам, такое решение поможет в реформировании целой отрасли, "которая в течение последних лет страдала от коррупции".
Чернышев сообщил, что всех работников ГАСИ уволили. Ни один из них не будет трудоустроен в новой ГИАГ. Министр заверил, что в Государственной инспекции архитектуры будет новый профессиональный состав сотрудников.
В Минрегионе добавили, что отбор кандидатов на должности в ГИАГ осуществляли вместе с НАБУ и НАПК. Претендентов проверили на добродетель и толерантность к коррупции.
"В будущем также будут введены механизмы для контроля за прозрачностью работы в течение всего времени их работы и борьбы с коррупцией в отрасли в целом", — отметили в министерстве.
Как сообщалось, в прошлом году президент Владимир Зеленский заявил, что Государственная архитектурно-строительная инспекция будет ликвидирована. Одной из причин были жалобы на коррупцию в ГАСК.
В мае этого года Кабмин назначил председателем Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Семена Кривоноса.