Кабмин окончательно ликвидировал ГАСИ: всех работников уволили

Ни один сотрудник ливидованого ведомства не получит работу в новосозданной ГИАГ.

Кабинет министров окончательно ликвидировал Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ). Ее полномочия передали новосозданной Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ).

Об этом рассказал на брифинге министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

"ГИАГ — это не замена ГАСИ. Это полноценный новый орган, с другой структурой, полномочиями и новыми принципами работы", — сказал Чернышев.

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По его словам, такое решение поможет в реформировании целой отрасли, "которая в течение последних лет страдала от коррупции".

Чернышев сообщил, что всех работников ГАСИ уволили. Ни один из них не будет трудоустроен в новой ГИАГ. Министр заверил, что в Государственной инспекции архитектуры будет новый профессиональный состав сотрудников.

В Минрегионе добавили, что отбор кандидатов на должности в ГИАГ осуществляли вместе с НАБУ и НАПК. Претендентов проверили на добродетель и толерантность к коррупции.

"В будущем также будут введены механизмы для контроля за прозрачностью работы в течение всего времени их работы и борьбы с коррупцией в отрасли в целом", — отметили в министерстве.

Как сообщалось, в прошлом году президент Владимир Зеленский заявил, что Государственная архитектурно-строительная инспекция будет ликвидирована. Одной из причин были жалобы на коррупцию в ГАСК.

В мае этого года Кабмин назначил председателем Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Семена Кривоноса.

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