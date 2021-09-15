Кабмін остаточно ліквідував ДАБІ: усіх працівників звільнили

Жоден співробітник лівідованого відомства не отримає роботу у новоствореній ДІАМ.

Кабінет міністрів остаточно ліквідував Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ). Її повноваження передали новоствореній Державній інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ).

Про це розповів на брифінгу міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

"ДІАМ — це не заміна ДАБІ. Це повноцінний новий орган, з іншою структурою, повноваженнями і новими принципами роботи", — сказав Чернишов.

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За його словами, таке рішення допоможе у реформуванні цілої галузі, "яка протягом останніх років потерпала від корупції".

Чернишов повідомив, що всіх працівників ДАБІ звільнено. Жоден з них не буде працевлаштованим у новостворену ДІАМ. Міністр запевнив, що у Державній інспекції архітектури буде новий професійний склад співробітників.

У Мінрегіоні додали, що відбір кандидатів на посади у ДІАМ здійснювали разом з НАБУ та НАЗК. Претендентів перевірили на доброчесність та толерантність до корупції.

"У майбутньому також буде впроваджено механізми для контролю за прозорістю роботи впродовж усього часу їх роботи та боротьби з корупцією в галузі загалом", — зазначили у міністерстві.

Як повідомлялося, торік президент Володимир Зеленський заявив, що Державну архітектурно-будівельну інспекцію буде ліквідовано. Однією з причин були скарги на корупцію в ДАБІ.

У травні цього року Кабмін призначив головою Державної інспекції архітектури та містобудування Семена Кривоноса.

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