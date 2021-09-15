Мода на вишуканий посуд: емальовані відра та каструлі знову в тренді

Мода на вишуканий посуд: емальовані відра та каструлі знову в тренді

У моду повертається і порцеляна. Як в старовинному вигляді, так і в сучасному.

Нині мода на вишуканий посуд. З гарним сервуванням: скатертинами, серветками, трьома тарілками, приборами та келихами. Все має бути підібране в тон одне до одного. І це, кажуть продавці, можна зробити як захмарним так і невеликим бюджетом.

Про те, що модно і які вони - келихи за 30 гривень та за 5 тисяч - 15 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Столи для поціновувачів посуду - як подіум для показу одягу. Нині емальовані відра та каструлі знову в моді.

Тепер такого посуду більше - з квіточками, картинами, прозорими кришками і моднішими ручками. Знову модні чавунні пательні українського виробництва.

На вигляд - стильні, а виробники запевняють, що вони ще й екологічні - адже тепер їх покривають рослинними оліями, а не технічним мастилом, як це робили раніше. Коштують утричі дешевше за іноземні (від 160 грн).

Вишуканість - це вже головний тренд у сервуванні столу.

Сервування на одну персону з використанням посуду європейських брендів коштуватиме 600- 700 гривень.

Пропозиції від вітчизняного виробника - більш бюджетний варіант, трохи більше 200 гривень на персону.

Всі постачальники сходяться в одному - люди почали вишукано сервувати столи на кожен день, не лише, коли гості приходять.

У лакшері сегменті - одні лише келихи коштують по пять тисяч гривень. І покупців не бракує

Склянки для води - у всіх сегментах у тренді різнокольоровість. Від набору за три з половиною тисячі гривень. До 75 - за таку ж кількість.

Не залежно від ціни виробники радять обдивлятися кожну одиницю товару, щоби не натрапити на неякісну продукцію.

Новини України: мода на вишуканий посуд – як зробити сервірування вдома з невеликим бюджетом

У моду повертається і порцеляна. Як в старовинному вигляді, так і в сучасному.

Тут виробники дають пораду - коли купуєте, придивляйтеся до кольору - надто біла порцеляна - може бути з неякісними домішками у виробі.

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