Ліверпуль - Мілан: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Гра відбудеться 15 вересня в Англії.
У середу, 15 вересня, англійський "Ліверпуль" прийме італійський "Мілан" у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22.
Команди зіграють на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Початок поєдинку - о 22:00 за київським часом.
Де дивитися матч Ліверпуль - Мілан
На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO.
Прогнози букмекерів на матч Ліверпуль - Мілан
Абсолютним фаворитом протистояння у букмекерів є мерсисайдський клуб. На перемогу команди Юргена Клоппа можна поставити з коефіцієнтом 1.47. Нічия - 4.85. Перемога "россонері" - 6.90.
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- В іншому матчі стартового туру групи B мадридський "Атлетіко" прийме "Порту". Ця зустріч розпочнеться 15 вересня о 22:00 за київським часом.
- Другий тур групового етапу ЛЧ запланований на 28-29 вересня.
- По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.