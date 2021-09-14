Ліверпуль - Мілан: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Ліверпуль - Мілан: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Гра відбудеться 15 вересня в Англії.

У середу, 15 вересня, англійський "Ліверпуль" прийме італійський "Мілан" у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22.

Команди зіграють на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Початок поєдинку - о 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч Ліверпуль - Мілан

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Ліверпуль - Мілан

Абсолютним фаворитом протистояння у букмекерів є мерсисайдський клуб. На перемогу команди Юргена Клоппа можна поставити з коефіцієнтом 1.47. Нічия - 4.85. Перемога "россонері" - 6.90.

Читайте також: Ібрагімович не зіграє в Лізі чемпіонів проти "Ліверпуля": стала відома причина відсутності шведа

В іншому матчі стартового туру групи B мадридський "Атлетіко" прийме "Порту". Ця зустріч розпочнеться 15 вересня о 22:00 за київським часом.

Другий тур групового етапу ЛЧ запланований на 28-29 вересня.

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання