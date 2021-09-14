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Ібрагімович не зіграє в Лізі чемпіонів проти "Ліверпуля": стала відома причина відсутності шведа

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Ібрагімович не зіграє в Лізі чемпіонів проти "Ліверпуля": стала відома причина відсутності шведа

Associated Press

"Россонері" понесли серйозну втрату.

Зірковий форвард "Мілана" Златан Ібрагімович не допоможе своїй команді в матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з "Ліверпулем".

39-річний нападник, який був відсутній через травму чотири місяці і повернувся феєрично на поле лише минулими вихідними, не зможе зіграти проти "червоних" через проблеми з ахілловим сухожиллям, повідомив авторитетний італійський журналіст Фабріціо Романо.

  • Матч "Ліверпуль" - "Мілан" відбудеться в середу, 15 вересня.
  • Ібрагімович у поєдинку з римським "Лаціо" минулої неділі провів на полі півгодини і відзначився забитим м'ячем. Його "Мілан" виграв з рахунком 2:0.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Ібрагімович приголомшив трюком з карате в матчі після свого повернення, зробивши удар ногою, яку підняв вище голови.

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