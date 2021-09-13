Ібрагімович приголомшив трюком з карате в матчі після свого повернення: зробив удар, піднявши ногу вище голови

Ібрагімович приголомшив трюком з карате в матчі після свого повернення: зробив удар, піднявши ногу вище голови

Неймовірне виконання від легендарного футболіста.

Мережею розлетівся кадр із форвардом "Мілана" Златаном Ібрагімовичем, який був зроблений під час матчу 3-го туру італійської Серії А з римським "Лаціо".

На камеру вдалося сфотографувати епізод, як 39-річний нападник в одному з моментів завдав удар по м'ячу, піднявши для цього праву ногу значно вище голови.

Ще більшого ефекту знімку надає здивоване обличчя капітана "Лаціо" Луїса Альберто. Фото зібрало понад мільйон лайків в Instagram.

instagram.com/433

Для Ібрагімовича матч із "Лаціо" став першим, зіграним за останні чотири місяці, протягом яких він відновлювався після травми. Вийшовши на заміну, Златан встиг відзначитися голом.

Сам матч завершився з рахунком 2:0 на користь "Мілана".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання