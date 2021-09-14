У Кременчуці вбили жінку, яка годувала під будинком безпритульних тварин

У Кременчуці вбили жінку, яка годувала під будинком безпритульних тварин

Зловмисника вже за кілька годин розшукали правоохоронці.

У Кременчуці Полтавської області біля багатоповерхівки знайшли тіло жінки. Нею виявилася місцева жителька, яка вийшла зранку погодувати безпритульних тварин.

Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Полтавської області.

Сьогодні, 14 вересня, у Кременчуці близько 7-ї години ранку біля багатоповерхівки на вулиці Тараса Бульби місцеві жителі виявили тіло жінки.

Упродовж кількох годин правоохоронцям вдалося встановити і затримати підозрюваного у жорстокому вбивстві місцевої пенсіонерки.

Ним виявився місцевий 27-річний чоловік, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Загибла мешкала у одній із квартир багатоповерхового будинку, біля якого було виявлено її тіло. За свідченнями місцевих мешканців, вона часто виходила рано-вранці на вулицю, щоб підгодовувати тварин.

"Зараз слідчі встановлюють обставини та мотиви її вбивства. За фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Фігуранта затримано. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу", - розповіли у поліції.

Нагадаємо, що у Старобільську Луганської області сталося подвійне вбивство. У злочині підозрюється 36-річний Дмитро Федорченко, який був племінником вбитої жінки та однокласником вбитого чоловіка. Зараз зловмисника розшукують правоохоронці.

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