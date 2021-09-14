В Кременчуге убили женщину, которая кормила под домом бездомных животных

В Кременчуге убили женщину, которая кормила под домом бездомных животных

Злоумышленника уже через несколько часов разыскали правоохранители.

В Кременчуге Полтавской области возле многоэтажки нашли тело женщины. Ею оказалась местная жительница, которая вышла утром покормить бездомных животных.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Полтавской области.

Сегодня, 14 сентября, в Кременчуге около 7 часов утра возле многоэтажки на улице Тараса Бульбы местные жители обнаружили тело женщины.

В течение нескольких часов правоохранителям удалось установить и задержать подозреваемого в жестоком убийстве местной пенсионерки.

Им оказался местный 27-летний мужчина, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Погибшая проживала в одной из квартир многоэтажного дома, у которого было обнаружено ее тело. По свидетельствам местных жителей, она часто выходила рано утром на улицу, чтобы кормить животных.

"Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и мотивы его убийства. По факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующими признаками части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигурант задержан. Решается вопрос об уведомлении ему о подозрении и избрании меры пресечения", — рассказали в полиции.

Напомним, что в Старобельске Луганской области произошло двойное убийство. В преступлении подозревается 36-летний Дмитрий Федорченко, который был племянником убитой женщины и одноклассником убитого мужчины. Сейчас злоумышленника разыскивают правоохранители.

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