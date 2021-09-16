Как Херсон будет праздновать День города: программа

Горожан ждет салют и концерт.

18 сентября жители Херсона будут праздновать День города. Местные власти уже утвердили план мероприятий. Основные мероприятия пройдут в субботу, хотя с пятницы уже будет интересно в городе.

17 сентября

• Общесистемная экологическая акция "Дарим дерево городу!" — в течение дня на территории библиотек-филиалов ХЦБС;

• Уличная акция "Мой район — Забалка" — День района Забалка (презентация творческой платформы "Талантливые дети микрорайона", развлекательная программа ) — 11:00, сквер им. Дениса Лошкарева;

• Уличная акция-викторина "Родной город на улицах и лицах" — День микрорайона Жилпоселок (викторины, посвященные известным личностям района; вручения поздравительных открыток и просветительских материалов ) — в 12.00, на углу ул. Рабочей и Сретенской (около здания бывшего КП "Кинотеатр "Искра")

• V ярмарка успеха и достижений "Таланты Херсонщины" (концерт с участием юных и молодых исполнителей, рок-групп, любительских хореографических и театральных коллективов Херсонщины и г. Херсона; игровая программа с аниматорами, запуск воздушных змеев, командная игра "Family Pizza", прыжки на батутах и т.д.) — в 15.00, площадь перед Дворцом молодежи и студентов;

• Торжественное открытие выставки "Херсону с любовью" работ учеников учебно-эстетического комплекса "Художественная школа" (в 16.00, Городская галерея детского и юношеского творчества "Синий кот");

• Праздник Таврического микрорайона:

концертная программа с участием учащихся и преподавателей КЗ СМО "Музыкальная школа № 4" с 17.00, ТРЦ "Променад-Плаза";

Фестиваль "Этнофест":

— концертная программа с участием творческих коллективов национально-культурных обществ города Херсона;

— выставка народного творчества;

— фотозона;

— арт-резидентция для коммуникации художников и краеведов;

— выступление популярного коллектива KLANG.

18 сентября

• "Таврийский Велостарт"/4 этап (детские велогонки для детей до 14 лет включительно) — в 09.00, площадь Свободы (пешеходная зона);

• Парусный фестиваль морских традиций "Рында", посвященный Олегу Ванденко — с 9:00, набережная Ушакова;

• Концертно-развлекательная программа и спортивно-показательные выступления в рамках фестиваля "Молодежный квартал" (17:30, набережная Ушакова). В течение дня спортивно-зрелищные мероприятия, фотозона, фуд-корты, выставка художников, мастер-классы и тому подобное.

• Торжественная церемония официального открытия празднования 243-й годовщины основания города Херсона — в 12.00, площадь перед административным зданием Херсонского городского совета;

• Праздничная программа "Херсон-classic" с участием херсонских художников, лучших творческих коллективов города (в рамках открытия новой рекреационной локации):

• выставка работ почетной гражданки города Херсона художницы Елены Рыбальченко и учащихся Учебно-эстетического комплекса "Художественная школа";

• выступление камерного оркестра "Гилея" Херсонской областной филармонии;

• концерт учащихся и преподавателей художественных школ г. Херсона - музыкальных школ №1 и 3, школы искусств № 1 (отечественная и зарубежная классика, изысканные джазовые композиции в исполнении солистов-вокалистов, инструментальных ансамблей, оркестров, других творческих коллективов);

• выступление бардов, чтение авторской поэзии в рамках "Шкаф-феста";

• выступление джаз-бэнда Виталия Шаповаленко, возле Херсонского областного Дворца культуры.

Начало — в 12:00, внутренний дворик Херсонского городского совета;

• Фестиваль современной городской культуры Suvorov street fest — с 12.00, улица Суворова (отдельные локации вдоль улицы от ул. Ушакова до ул. Ришельевской);

• экофестиваль ко Дню города "Херсонские декорации" — 12.00 — 18.00, проспект Текстильникив (бульвар Шевченко)

• Фестиваль "Сказка в моем городе" (детские развлечения, хобби-классы, награждение победителей олимпиад и конкурсов, выступления детских коллективов, выставки, фотозона, спортивные активности, костюмированный парад и т.п.) — 15.00 — 18.00, ККЗ "Юбилейный";

• Открытый фестиваль циркового искусства FREE ART (выступление артистов эстрадно-цирковой студии "JinRoh", а также ведущих цирковых коллективов различной возрастной категории из Николаева и Одессы. В программе: номера воздушной и партерной гимнастики) — 19.00 — 22.00, площадка на территории супермаркета "Таврия В";

• Гала — концерт "Херсон. Энергия перемен" — (выступление лучших творческих коллективов города и области, концерт звезд всеукраинского уровня. Выступят: Гайтана, TARABAROVA, Артем Пивоваров, панк-рок-группа "Ляпис Трубецкой") Праздничный салют — 19.00 — 22.30, набережная Федорова (парк Славы).

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