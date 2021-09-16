Як Херсон святкуватиме День міста: програма

На містян чекають салют і концерт.

18 вересня жителі Херсона будуть святкувати День міста. Місцева влада вже затвердила план заходів. Основні заходи відбудуться у суботу, хоча від п’ятниці вже буде цікаво у місті.

17 вересня

• Загальносистемна екологічна акція "Даруємо дерево місту!" – протягом дня, на території бібліотек-філій ХЦБС;

• Вулична акція "Мій район – Забалка" – День району Забалка (презентація творчої платформи “Талановиті діти мікрорайону”, розважальна програма тощо) – об 11:00, сквер ім. Дениса Лошкарьова;

• Вулична акція-вікторина "Рідне місто у вулицях та обличчях"— День мікрорайону Житлоселище (вікторини, присвячені відомим особистостям району; вручення вітальних листівок та просвітницьких матеріалів тощо) – о 12.00, на розі вул. Робочої та Стрітенської (біля будівлі колишнього КП "Кінотеатр "Іскра");

• V ярмарок успіху і досягнень "Таланти Херсонщини" (концерт за участю юних та молодих виконавців, рок-гуртів, аматорських хореографічних та театральних колективів Херсонщини та м. Херсона; ігрова програма з аніматорами, запуск повітряних зміїв, командна гра "Family Pizza", стрибки на батутах, тощо) – о 15.00, площа перед Палацом молоді та студентів;

• Урочисте відкриття виставки "Херсону з любов’ю" робіт учнів навчально-естетичного комплексу "Художня школа" (о 16.00, Міська галерея дитячої та юнацької творчості "Синій кіт");

• Свято Таврійського мікрорайону:

концертна програма за участю учнів та викладачів КЗ СМО "Музична школа № 4" від 17.00, ТРЦ "Променад-Плаза";

Фестиваль "Етнофест":

– концертна програма за участю творчих колективів національно-культурних товариств міста Херсона;

– виставка народної творчості,

– фотозони;

– артрезиденції для комунікації митців та краєзнавців;

– виступ популярного колективу KLANG.



18 вересня

• "Таврійські велостарти" /4 етап (дитячі велоперегони для дітей до 14 років включно) – о 09.00, площа Свободи (пішохідна зона);

• Вітрильний фестиваль морських традицій "Ринда", присвячений Олегу Ванденку – від 9:00, набережна Ушакова;

• Концертно-розважальна програма та спортивно-показові виступи в рамках фестивалю "Молодіжний квартал" (17:30, набережна Ушакова). Протягом дня: спортивно-видовищні заходи, фотозони, фудкорти, виставка художників, майстер-класи тощо.

• Урочиста церемонія офіційного відкриття святкування 243-ї річниці заснування міста Херсона – о 12.00, площа перед адміністративною будівлею Херсонської міської ради;

• Святкова програма "Херсон-classic" за участю херсонських митців, найкращих творчих колективів міста (в рамках відкриття нової рекреаційної локації):

• виставка робіт почесної громадянки міста Херсона художниці Олени Рибальченко та учнів Навчально-естетичного комплексу "Художня школа";

• виступ камерного оркестру "Гілея" Херсонської обласної філармонії;

• концерт учнів та викладачів мистецьких шкіл м. Херсона /музичних шкіл №1 та 3; школи мистецтв № 1/ (вітчизняна та зарубіжна класика, вишукані джазові композиції у виконанні солістів-вокалістів, інструментальних ансамблів, оркестрів, інших творчих колективів);

• виступ бардів, читання авторської поезії в рамках "ШАФА-фесту";

• виступ джаз-бенду Віталія Шаповаленка Херсонського обласного Палацу культури.

Початок – о 12:00, внутрішній дворик Херсонської міської ради;

• Фестиваль сучасної міської культури Suvorov street fest – від 12.00, вулиця Суворова (окремі локації впродовж вулиці від просп. Ушакова до вул. Рішельєвської);

• Екофестиваль до Дня міста “Херсонські дЕКОрації” – 12.00 – 18.00, проспектТекстильників (бульвар Шевченка);

• Фестиваль "Казка в моєму місті" (дитячі розваги, хобі-класи, нагородження переможців олімпіад та конкурсів, виступи дитячих колективів, виставки, фотозони, спортивні активності, костюмований парад тощо) – 15.00 – 18.00, ККЗ "Ювілейний";

• Відкритий фестиваль циркового мистецтва FREE ART (виступ артистів естрадно-циркової студії "JinRoh", а також провідних циркових колективів різної вікової категорії з Миколаєва та Одеси. В програмі: найрізноманітніші номери повітряної та партерної гімнастики) – 19.00 – 22.00, майданчик на території супермаркету "Таврія В";

• Галаконцерт "Херсон. Енергія змін" – (виступ найкращих творчих колективів міста та області, концерт зірок всеукраїнського рівня. Виступатимуть: Гайтана, TARABAROVA, Артем Пивоваров, панк-рок-гурт "Ляпіс Трубецький") Святковий салют – 19.00 – 22.30, набережна О. Федорова (парк Слави).

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