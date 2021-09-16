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В шаге от трагедии: в турецком городе Синоп коляска с ребенком выехал на проезжую часть

В шаге от трагедии: в турецком городе Синоп коляска с ребенком выехал на проезжую часть

К счастью, малыш отделался лишь несколькими царапинами.

В шаге от трагедии — в турецком городе Синоп коляска вместе с ребенком покатилась по склону через проезжую часть.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 16 сентября.

Шокирующие кадры сняла камера видеонаблюдения. Коляска чудом не попала под колеса машин. Мать, только поняв, что произошло, побежала вслед, но не успела схватить коляску и она упал с трехметровой высоты. Ребенка немедленно отвезли в больницу — к счастью, малыш отделался лишь несколькими царапинами.

Новости мира: в турецком городе Синоп коляска с ребенком выехал на проезжую часть

Новости мира: в турецком городе Синоп коляска с ребенком выехал на проезжую часть
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