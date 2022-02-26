Киевское метро перешло в режим укрытия

Поезда не будут курсировать.

Метро в Киеве перешло в режим укрытия.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Транспортных перевозок производиться не будет.

Кличко призвал горожан ради безопасности оставаться дома или в укрытиях.

"Не выходите и не уезжайте в город. Кроме тех, кто работает на предприятиях критической инфраструктуры. Дома покидайте только чтобы, перейти в укрытие.

Мы защищаем наш город", — подчеркнул мэр столицы.

Напомним, мэр Кличко сообщал, что российских оккупационных войск в украинской столице Киеве нет. По его словам, враг пробует. В частности со стороны Гостомеля и Житомира.