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Київське метро перейшло в режим укриття

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Київське метро перейшло в режим укриття

УНІАН

Потяги не будуть курсувати

Метро у Києві перейшло в режим укриття. 

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Транспортних перевезень здійснюватись не буде.

Кличко закликав містян заради безпеки залишатися вдома або в укриттях. 

"Не виходьте і не виїжджайте в місто. Крім тих, хто працює на підприємствах критичної інфраструктури. Домівки покидайте тільки щоб, перейти в укриття. 

Ми обороняємо наше місто", - наголосив мер столиці.

Нагадаємо, мер Кличко повідомляв, що російських окупаційних військ в українській столиці Києві нема. За його словами, ворог намагається. Зокрема, зі сторони Гостомеля та Житомира.

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