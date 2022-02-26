Київське метро перейшло в режим укриття

Потяги не будуть курсувати

Метро у Києві перейшло в режим укриття.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Транспортних перевезень здійснюватись не буде.

Кличко закликав містян заради безпеки залишатися вдома або в укриттях.

"Не виходьте і не виїжджайте в місто. Крім тих, хто працює на підприємствах критичної інфраструктури. Домівки покидайте тільки щоб, перейти в укриття.

Ми обороняємо наше місто", - наголосив мер столиці.

Нагадаємо, мер Кличко повідомляв, що російських окупаційних військ в українській столиці Києві нема. За його словами, ворог намагається. Зокрема, зі сторони Гостомеля та Житомира.