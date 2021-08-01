Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 1 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 1 августа

За последние сутки количество больных коронавирусом выросло более чем на 400.

В Украине по состоянию на утро 1 августа зафиксировано 484 новых подтвержденных случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 6 человек, еще 131 пациент выздоровел.

Также читайте В Украине продлят карантин — главный санврач Кузин

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 473 человека.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 13 745 человек;

методом ИФА — 2 676 человек;

экспресс-тестами — 10 029 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 253 269 человек;

выздоровели — 2 186 994 человека;

летальных исходов — 52 951;

проведено ПЦР-тестов — 11 395 330.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.

Штамм "Дельта" в Украине: правила пересечения границы и новая волна карантина

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку