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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 1 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 1 августа

УНИАН

За последние сутки количество больных коронавирусом выросло более чем на 400.

В Украине по состоянию на утро 1 августа зафиксировано 484 новых подтвержденных случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 6 человек, еще 131 пациент выздоровел.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 473 человека.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР — 13 745 человек;
  • методом ИФА — 2 676 человек;
  • экспресс-тестами — 10 029 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2 253 269 человек;
  • выздоровели — 2 186 994 человека;
  • летальных исходов — 52 951;
  • проведено ПЦР-тестов — 11 395 330.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.

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