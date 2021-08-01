Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 1 августа

За последние сутки количество больных коронавирусом выросло более чем на 400.
В Украине по состоянию на утро 1 августа зафиксировано 484 новых подтвержденных случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 6 человек, еще 131 пациент выздоровел.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 473 человека.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 13 745 человек;
- методом ИФА — 2 676 человек;
- экспресс-тестами — 10 029 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 253 269 человек;
- выздоровели — 2 186 994 человека;
- летальных исходов — 52 951;
- проведено ПЦР-тестов — 11 395 330.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.