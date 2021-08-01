Народные приметы, обряды и обычаи 1 августа

Грозовой август — на долгую и теплую осень.

1 августа церковь и верующие чтят память святих отцов шести Вселенских соборов, преподобной Макрины, сестры Святителя Василия Великого, преподобного Дия, обретение мощей Преподобного Серафима Саровского, чудотворца, благоверного князя Романа (Олеговича) Рязанского, преподобного Паисия Печерского, в Дальних пещерах, блаженного Стефана i матери его Костыли, Сербских.

1 августа: церковный праздник

Макрина Младшая — это христианская святая, преподобная, сестра Василия Великого, Григория Нисского и Петра Севастийского; почитаеться во всех христианских церквях.



Около 357 года вместе с матерью отошла от светской жизни и начала вместе с ней и служанками проводить совместную жизнь в семейных владениях в Аннезис над рекой Ирис. Макрина стала настоятельницей одной из первых в Малой Азии женских монашеских общин, которых позже стали называть василиянки. Ревностная пропагандистка аскетической набожности и киновийной формы жизни. Чрезвычайное влияние Макрина имела своего младшего брата Василия, который ее примеру оставил светскую карьеру и начал жить монашеской жизнью, а в 370 году стал епископом Кесарии Каппадокийской.



В иконографии праздника Макрина изображена преимущественно в темной одежде монахини, с руками сложенными крест-накрест на груди, иногда поднятыми вверх, иногда с крестом в одной руке и со свитком в другой.

1 августа: народные обычаи

Мокрину считали дочерью осени, что приносила дожди и холод. Ее праздник 1 августа предшествовал празднику Ильи, так же закрывал летние удовольствия (после Ильи запрещено было купаться). По народному поверью день Мокрины — это последний день лета. Когда хозяева в этот день примечали погоду, потому что существовало верование, что какая погода на Мокрины, такая будет и осень. Если в этот день шел дождь? то крестьяне ждали мокрой дождливой осени, а если было сухо и светило солнце, то это был знак теплой и сухой погоды осенью.



Если будут дожди в полдень — дождевой будет середина осени; если же дождь падает вечером, то будет с дождями конец осени.

1 августа: украинские народные приметы

Дождливый день также предостерегал: в следующем году, родят жига, но лето будет мокрым.

Грозовой август — на долгую и теплую осень.

Отсырело с обеда подсохла сено — соберется па дождь.

Если утром трава сухая — с обеда омрачается.

Воробьи летают стайками — на сухую и ясную погоду.

1 августа: что стоит сделать

Если же день выдавался сухим, то бабы проводили особый обряд вызывания дождя — «делали Мокрины». Находили девушку, которая родилась 1 августа, называли ее Мокриной, наряжали в праздничное платье и подносили ей колосья хлеба. Она должна была отнести их к реке, чтобы и передала хлеб влаге небесной и уговорила ее пролить дождь. А вот если день и без обрядов выдавался сырым, то те, кто родился в день Макрины не мог выходить на улицу, иначе ливень может залить всю землю.

1 августа: что нельзя делать

забивать скот и птиц;

готовить квашеную капусту, квас и солить огурцы

Читайте также:

Погода в Украине: какой беды наделала непогода на западе страны

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку