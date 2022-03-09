Мародерство – что это такое? Какое наказание за это преступление в условиях военного времени

Что такое мародерство и какая уголовная ответственность ожидает мародеров, в материале TСН.ua. Пока ВСУ и отряды территориальной обороны противостоят российскому вторжению, нашлись те, кто начал грабить магазины, дома, раненых. Граждане не остались в стороне, и начали отлавливать мародеров.

Мародерство с французского переводится как грабитель. Мародерство – это грабеж как гражданских, так и военных, похищение вещей у раненых или погибших на поле боя, во время бомбардировки или обстрелов, хищения имущества во время эвакуации. То есть, мародерство – это прежде всего военное преступление.

Мародерство всегда считалось одним из самых ияжелых преступлений, поэтому еще в прошлом веке за него предполагалось наказание в виде смертной казни. Международное право мародерство рассматривается как военное преступление международного характера, важной характеристикой которого является осуществление грабежа именно путем насилия.

В условиях войны Верховная Рада ужесточила наказание за это преступление. 4 марта 2022 г. Верховной Радой в целом был принят проект Закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за мародерство», №7124. Этим законом были усилено наказание за присвоение чужого имущества на поле боя и других трагических обстоятельствах, увеличена ответственность за ограбление людей, в том числе убитых и раненых.

В условиях войны Верховная Рада ужесточила наказание за это преступление. 4 марта 2022 г. Верховной Радой в целом был принят проект Закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за мародерство», №7124. Этим законом были усилено наказание за присвоение чужого имущества на поле боя и других трагических обстоятельствах, увеличена ответственность за ограбление людей, в том числе убитых и раненых.

Согласно ст. 432 «Мародерство» Уголовного кодекса Украины ответственность за данное преступление установлена ​​в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет. Ранее эта норма предусматривала лишение свободы на срок от трех до десяти лет,

Дополнения и изменения также внесены в ст. 185 «Кража», ст. 186 «Грабеж», ст. 187 "Разбой", ст. 189 "Требование", ст. 191 "Присвоение, растрата имущества или причинение им путем злоупотребления служебным положением" Уголовного кодекса Украины.

Однако, в условиях военного положения далеко не всегда есть время и ресурсы, чтобы наказывать мародеров. Поэтому в ряде городов власти позволили жителям самим наказывать тех, которые они поймают на мародерстве

Виталий Кличко в своем телеграмме канале обратился жителей столицы « Киевляне! Как только видите подозрительных людей, мародеров, обращайтесь к правоохранителям и военным! Мы должны сплотиться как никогда!

Мэр Житомира Сергей Сухомлинов разрешил случаю чего «расстреливать их на месте"

Поддержал его и мэр Ахтырки (Сумская область) Павел Кузьменко «За мародерство будем расстреливать на месте. Поднятие цен на товары со стороны предпринимателей будет рассматриваться как мародерство. Пьяные люди, которые будут ходить по городу, будут расцениваться как орки".