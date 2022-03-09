Що таке мародерство. Яке покарання за мародерство в умовах війни

Мародерство - що це таке? Яке покарання за цей злочин в умовах воєнного стану

Мародерство - що це таке? Яке покарання за цей злочин в умовах воєнного стану

Що таке мародерство та яка кримінальна відповідальність чекає на мародерів, в матеріалі TСН.ua. Поки ВСУ та загони територіальної оборони протистоять російському вторгненню, знайшлися ті, хто почав грабувати магазини, будинки, поранених. Громадяни не залишилися осторонь, та почали відловлювати мародерів.

Мародерство з французької перекладається як "грабіжник". Мародерство – це грабіж як цивільних, так і військових, викрадення речей у поранених чи загиблих на полі бою, під час бомбардування або обстрілів, розкрадання майна під час евакуації. Тобто, мародерство – це насамперед військовий злочин.

Мародерство завжди вважалося одним із найважчих злочинів, тому ще в минулому столітті за нього передбачалося покарання у вигляді смертної кари. Міжнародним правом мародерство розглядається як військовий злочин міжнародного характеру, важливою характеристикою якого є здійснення пограбування шляхом насильства.

В умовах війни Верховна Рада посилила покарання за цей злочин. 4 березня 2022 року Верховною Радою в цілому був прийнятий проєкт Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство», №7124. Цим законом були посилене покарання за привласнення чужого майна на полі бою та за інших трагічних обставинах, збільшена відповідальність за пограбування людей, в тому числі вбитих та поранених.

Отже, згідно зі ст. 432 «Мародерство» Кримінального кодексу України відповідальність за даний злочин встановлена у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. Раніше ця норма передбачала позбавлення волі на термін від трьох до 10 років,

Доповнення та зміни також внесені до ст.. 185 «Крадіжка», ст. 186 «Грабіж», ст. 187 «Розбій», ст. 189 «Вимагання», ст. 191 «Привласнення, розтрата майна або заподіяння ним шляхом зловживання службовим становищем» Кримінального кодексу України.

Проте, в умовах воєнного стану далеко не завжди є час та ресурси, щоб карати мародерів. Тому в ряді міст влада дозволила жителям самим карати тих, які вони спіймають на мародерстві

Віталій Кличко у своєму телеграм каналі звернувся жителів столиці «Кияни! Як тільки бачите підозрілих людей, мародерів, звертайтеся до правоохоронців та військових! Ми повинні згуртуватися як ніколи!»

Мер Житомира Сергій Сухомлинів дозволив випадку чого "розстрілювати їх на місці"

Підтримав його і мер Охтирки (Сумська область) Павло Кузьменко «За мародерство розстрілюватимемо на місці. Підняття цін на товари з боку підприємців буде розглядатися як мародерство. П'яні люди, які ходитимуть містом, будуть розцінюватися як орки"