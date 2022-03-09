"Це звірство! Негайно закрийте небо!": Зеленський відреагував на авіаудар Росії по пологовому в Маріуполі

"Це звірство! Негайно закрийте небо!": Зеленський відреагував на авіаудар Росії по пологовому в Маріуполі

Кількість загиблих і постраждалих встановлюється.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на авіаудар Росії по пологовому будинку в Маріуполі. Він назвав дії окупантів звірством і закликав світ негайно закрити небо, щоб зупинити вбивства.

Відео з місця події президент виклав у себе в Telеrgram.

"Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність", - написав Зеленський.

Зазначимо, що росіяни скинули авіабомбу в район лікарні та пологового будинку, де перебували мами з дітьми. Кількість загиблих і постраждалих встановлюється. Ще один удар прийшовся поблизу у центрі міста. На місці працюють поліція та рятувальники.

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