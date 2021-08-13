Миллион на ремонт для мамы

Жительница столицы стала обладательницей первого миллиона от сети торговых центров "Эпицентр" и планирует потратить его на обустройство квартиры для мамы.

7 августа Елена, юрист по профессии, пришла в "Эпицентр" на Григоренко. Она уже несколько месяцев делает ремонт в квартире, которую приобрела для своей мамы. Сама она проживает на Софиевской Борщаговке, а потому решила ей купить квартиру рядом. Мать - пенсионерка, сегодня проживает на территории, не подконтрольной украинскому правительству. Поэтому видятся родные крайне редко.

"Мы очень скучаем, ведь находимся далеко друг от друга, видимся раз в полгода. Хочу, чтобы она была ближе ко мне. Поэтому купили для нее квартиру и делаем там ремонт", - рассказывает Елена. Ремонт - это стрессовый процесс, - продолжает она, - иногда думаешь: "ну когда это все уже закончится ... И тут такой неожиданный сюрприз для меня”.

Жена брата Елены - дизайнер, поэтому помогает с выбором товаров для ремонта: советует те или иные строительные материалы, подсказывает правильный выбор цвета или дизайна. Вместе они очень часто посещают Эпицентр и этот случай не стал исключением.

Это был выходной день, поэтому они решили прикупить некоторую необходимую для ремонта продукцию. На этот раз скупились на достаточно небольшую сумму - взяли вентиляторы, розетки и прочие мелочи. Брат с женой тоже кое-что покупали для себя, поэтому все втроем решили испытать свою удачу.

"Если мне выпадает возможность принять участие в акции, я всегда ее использую. Однако такой большой выигрыш впервые в моей жизни. И я очень долго не могла в него поверить. Зарегистрировав чек на сайте, барабан показал брату и жене 100 грн, а мне миллион ", - говорит Елена.

По ее словам, квартиру для мамы приобрели рядом со своей, чтобы иметь возможность видеться как можно больше. Ремонт квартиры происходил поэтапно и сегодня, так сказать, пересек экватор. Планировалось, что мама сможет переехать до Нового года, но благодаря выигрышу закончить ремонт смогут раньше.

"За выигранный миллион сможем полностью обустроить квартиру мебелью и техникой. И раньше пригласить маму, чтобы она поселилась рядом ", - говорит Елена и добавляет, что мама давно ожидала переезд к детям, ведь сейчас живет одна.

Напомним, сеть торговых центров "Эпицентр" решила особым образом отпраздновать свой восемнадцатый день рождения. Начиная с 7 августа покупатели, совершившие покупку в сети «Эпицентр» на сумму от 1500 грн с карточкой "Выгода", получают в чеке QR-код или ссылку на страницу акции на сайте epicentrk.ua (или через SMS-сообщения, если забирают товар интернет-магазина на пункте самовывоза).

Зайдя на страницу акции, где чек уже будет автоматически зарегистрирован, и нажав кнопку старт, участник имеет шанс получить 1000000, 50000, 5000 и другие суммы баллов на карточку "Выгода" (1 балл = 1 грн,).

"Большое спасибо Эпицентру, что дает шанс выиграть, получить кучу эмоций и впечатлений. Теперь сможем закончить ремонт быстрее и все последующие покупки будем осуществлять только в Эпицентре", - отмечает обладательница первого миллиона от сети" Эпицентр".

Описание спецпроекта "Миллион на День рождения"

Сеть торговых центров "Эпицентр" решила особым образом отметить свой восемнадцатый день рождения. Мы верим, что это особая дата - переход в новую взрослую жизнь. И именно так, символически, шанс на новые хорошие изменения в жизни мы хотим подарить нашим клиентам.

Мы будем рассказывать истории людей, которые неожиданно для себя стали миллионерами. Мы покажем их эмоции, их надежды и ожидания положительных изменений. Миллион - это только деньги, но они способны подарить мечту. И мы эти мечты будем осуществлять!

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