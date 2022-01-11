Народные приметы, обряды и обычаи 11 января 2022

Снегирь спел — на метель.
11 января церковь и верующие чтят память мучеников 14 тысяч младенцев, при Христе от Ирода в Вифлееме убитых, преподобного Марка-гробокопателя, Феофила и Иоанна Печерских. Продолжаются праздники.
11 января: церковный праздник
- Мыши вылезают из-под снежной подушки и бегают сверху — в оттепель.
- Снегирь спел — на метель.
- Если потеют стекла даже в стужу – на потепление.
- Много снега – много хлеба.
- Когда снег рано лег – урожай озимых и яровых будет ровным.
- Луна яркая — к ясной погоде, а бледная, покрытая туманцем — к снегу.
11 января: церковный праздник
Когда восточные волхвы подарили, они не вернулись к Ироду в Иерусалим, как он предписывал им, но, получив откровение с неба, пошли в свою страну другим путем. Тогда Ирод понял, что замысел его найти Иисуса не осуществился, и приказал убить в Вифлееме и окрестностях всех детей мужского пола от двух лет и младше. Он рассчитывал, что среди убитых детей будет и Христов, в котором он видел соперника. Убитые младенцы стали первыми мучениками за Христа.
Гнев Божий вскоре наказал самого Ирода: его постигла лютая болезнь, и он умер, живьем съеденный червями. Перед смертью нечестивый царь завершил меру своих злодеяний: убил первосвященников и книжников Иудейских, родного брата, сестру и ее мужа, свою жену Мариамну и троих сыновей, а также 70 мудрейших мужей, членов Синедриона.
11 января: народные традиции
Раньше в народе верили, что в этот день нечистая сила особенно активна. Поэтому ее даже можно увидеть своими глазами.
11 января: что следует делать
Раньше говорили, что если 11 января во дворе дома разжечь костер, то вместе с дровами сгорят все неприятности и печали.
11 января: что не стоит делать
Ссориться и ругаться.
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