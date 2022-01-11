Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 11 января

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 11 января

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 5 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 11 января 2022 года зафиксировано 5 429 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 219 человек, 7 761 пациент выздоровел.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 915 человек, а 96 385 человек вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 709 871 человек;

поправилось – 3 522 547 человек;

летальных исходов – 97 544;

проведено ПЦР-тестов – 16 995 958.

С начала вакцинальной кампании привито 14 842 428 человек, из них получили первую дозу – 14 842 426 человека, получили две дозы – 14 039 548 человек, получили дополнительную дозу – 6 669 человек, бустерную дозу – 28 085 человек. Всего проведено 28 916 728 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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