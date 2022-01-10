Курс доллара и евро на 11 января

Стоимость доллара составляет 27,5 грн, а евро – 31,1 грн.
Во вторник, 11 января, доллар останется стабильным, а евро подорожает. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 11 января:
- Доллар США – 27,49 грн (без изменений).
- Евро – 31,11 грн (плюс 1 коп.)
Курсы валют в банках и обменниках 10 января:
- Доллар США – 27,40/27,60 грн.
- Евро – 30,85/31,20 грн.
Напомним, среднегодовой курс на 2022 год в государственном бюджете заложили на уровне 28,6 гривны за доллар. Однако, как оглянуться назад, можно вспомнить, что и на 2021 год нардепы закладывали 29,1 грн за доллар. В то время как в течение 2021 года гривна значительно укрепилась. Сколько будет стоить национальная валюта с 1 января — в материале ТСН.ua.
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