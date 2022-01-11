Курс доллара и евро на 12 января

Стоимость доллара составляет 27,5 грн, а евро – 31,2 грн.

В среду, 12 января, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 12 января:

Доллар США – 27,50 грн (плюс 1 коп.).

Евро – 31,17 грн (плюс 6 коп.)

Курсы валют в банках и обменниках 11 января:

Доллар США – 27,45/27,65 грн.

Евро – 30,90/31,30 грн.

Напомним, среднегодовой курс на 2022 год в государственном бюджете заложили на уровне 28,6 гривны за доллар. Однако, как оглянуться назад, можно вспомнить, что и на 2021 год нардепы закладывали 29,1 грн за доллар. В то время как в течение 2021 года гривна значительно укрепилась. Сколько будет стоить национальная валюта с 1 января — в материале ТСН.ua.

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