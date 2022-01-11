Курс долара і євро на 12 січня

Вартість долара становить 27,5 грн, а євро - 31,2 грн.

У середу, 12 січня, долар і євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 12 січня:

Долар США – 27,50 грн (плюс 1 коп.).

Євро – 31,17 грн (плюс 6 коп.)

Курси валют у банках та обмінниках 11 січня:

Долар США – 27,45/27,65 грн.

Євро – 30,90/31,30 грн.

Нагадаємо, середньорічний курс на 2022-й у державному бюджеті заклали на рівні 28,6 гривні за долар. Проте, як озирнутися назад, можна згадати, що і на 2021-й нардепи закладали 29,1 грн за долар. Тоді як протягом 2021 року гривня значно зміцнилась. Скільки коштуватиме національна валюта від 1 січня - у матеріалі ТСН.ua.

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