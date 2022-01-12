Курс долара і євро на 13 січня: основна валюта підскочить у ціні

Курс долара і євро на 13 січня: основна валюта підскочить у ціні

Вартість долара становить 27,7 грн, а євро - 31,5 грн.

У четвер, 13 січня, долар і євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 13 січня:

Долар США – 27,70 грн (плюс 20 коп.).

Євро – 31,47 грн (плюс 30 коп.)

Курси валют у банках та обмінниках 12 січня:

Долар США – 27,55/27,80 грн.

Євро – 31,10/31,50 грн.

Нагадаємо, середньорічний курс на 2022-й у державному бюджеті заклали на рівні 28,6 гривні за долар.

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