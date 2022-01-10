Країни ЄС скоротили термін дії COVID-сертифікатів: рішення готують і в Україні

Документ діятиме лише дев'ять місяців.

Європейська комісія у грудні 2021 року вирішила скоротити термін дії COVID-сертифікатів: таке ж рішення готують і в Україні.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповіла заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Йдеться про "зелений" COVID-сертифікат, який свідчить про дві дози щеплення. Нові правила набудуть чинності для 27 країн ЄС від 1 лютого 2022 року. У країнах Європи сертифікат про вакцинацію від коронавірусу діятиме не 365 днів, 270 - дев'ять місяців.

"Ми готуємо таке ж саме рішення на рівні українського законодавства. Воно буде ухвалене орієнтовно цього тижня. Термін дії сертифікатів буде скорочено до дев'яти місяців", - розповіла представниця МОЗ.

Нагадаємо, раніше в Україні вчетверо зменшили термін дії "жовтого" COVID-сертифікату про вакцинацію однією дозою. Тепер він становить лише 30 днів. Раніше - 120 днів. Сталося це з кількох причин. Зокрема через те, що чимало українців не поспішають робити другу дозу.

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