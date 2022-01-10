Курс долара і євро на 11 січня

Вартість долара становить 27,5 грн, а євро - 31,1 грн.

У вівторок, 11 січня, долар залишиться стабільним, а євро здорожчає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 11 січня:

Долар США – 27,49 грн (без змін).

Євро – 31,11 грн (плюс 1 коп.)

Курси валют у банках та обмінниках 10 січня:

Долар США – 27,40/27,60 грн.

Євро – 30,85/31,20 грн.

Нагадаємо, середньорічний курс на 2022-й у державному бюджеті заклали на рівні 28,6 гривні за долар. Проте, як озирнутися назад, можна згадати, що і на 2021-й нардепи закладали 29,1 грн за долар. Тоді як протягом 2021 року гривня значно зміцнилась. Скільки коштуватиме національна валюта від 1 січня - у матеріалі ТСН.ua.

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