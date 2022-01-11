СБУ задержала российского агента: вербовал исполнителей будущих терактов

Его содержат под стражей.

Российского агента разоблачила Служба безопасности Украины в Одесской области.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 11 января.

Диверсанта поймали во время вербовки исполнителя будущих терактов. Выяснилось, что наемник организовал поджог военного грузовика в Одессе в конце прошлого года, а также облил краской памятник украинцам, погибшим в войне с Россией.

"Следующими объектами посягательств агента должны стать офисы волонтерских и общественных структур патриотического направления, а также военная техника в Одесской области", — рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Российского агента разоблачили в Одесской области

Российские кураторы пойманного агента, как выяснилось, базируются в непризнанном Приднестровье. Мужчина объявил о подозрении по статье "террористический акт". Его содержат под стражей.



Напомним, Киберполиция совместно с правоохранителями Германии разоблачила участника транснациональной мошеннической группы, которым оказался 40-летний гражданин Украины. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, достигает более 18 миллионов гривен.

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