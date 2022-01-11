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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 11 січня

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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 11 січня

УНІАН

За останню добу кількість хворих зросла на понад 5 тисяч.

В Україні станом на ранок 11 січня 2022 року зафіксовано 5 429 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 219 людей, 7 761 пацієнт одужав.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 915 осіб, а 96 385 людей вакциновано проти COVID-19

За весь час пандемії в Україні: 

  • захворіло – 3 709 871 особа;
  • одужало – 3 522 547 осіб;
  • летальних випадків – 97 544;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 995 958.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 842 428 людей, з них отримали першу дозу – 14 842 426 людини, отримали дві дози – 14 039 548 людини, отримали додаткову дозу – 6 669 людей, бустерну дозу – 28 085 людей. Загалом проведено 28 916 728 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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