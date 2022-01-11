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ЗНО в Одесі: нюанси проходження реєстрації та дати проведення

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ЗНО в Одесі: нюанси проходження реєстрації та дати проведення

pixabay.com

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться в березні.

Стали відомі точні дати проведення ЗНО для школярів в Одесі 2022 року. 

Про це повідомляє Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти. 

В Одесі можна подати заявку на участь у пробному ЗНО. Цього року один предмет коштуватиме 270 гривень. Реєстрація для участі у пробному ЗНО-2022 триватиме від 5 до 22 січня. 

Так, сесія ЗНО-2022 проходитиме в наступні дні: 

  • 23 травня – фізика
  • 26 травня – хімія 
  • 31 травня – українська мова, українська мова та література
  • 3 червня – математика, математика (завдання рівня стандарту) 
  • 6 червня – іспанська, німецька, французька
  • 7 червня – англійська мова
  • 10 червня – історія України
  • 14 червня – географія 
  • 17 червня – біологія 

Список документів, необхідних, щоб зареєструватися на ЗНО-2022:

  • копія паспорта
  • дві однакові фотографії розміром 3*4 (повинні відповідати нинішньому віку). Ці фото потрібно наклеїти на реєстраційну форму
  • реєстраційна картка, яку потрібно сформувати і роздрукувати. А також написана від руки заява із зазначенням своїх паспортних даних
  • копія документа про освіту (для випускників минулих років, копія атестата, додаток не треба)
  •  довідка з місця навчання (якщо ви слухач/учень закладів   професійної освіти

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Нагадаємо, реєстрація в Україні на ЗНО-2022 розпочнеться від 1 лютого і продовжуватиметься до 9 березня. Загальна кількість навчальних предметів, які можна вибрати для безкоштовного проходження ЗНО, не повинна перевищувати 5.

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