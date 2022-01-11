ЗНО в Одесі: нюанси проходження реєстрації та дати проведення

ЗНО в Одесі: нюанси проходження реєстрації та дати проведення

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться в березні.

Стали відомі точні дати проведення ЗНО для школярів в Одесі 2022 року.

Про це повідомляє Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти.

В Одесі можна подати заявку на участь у пробному ЗНО. Цього року один предмет коштуватиме 270 гривень. Реєстрація для участі у пробному ЗНО-2022 триватиме від 5 до 22 січня.

Так, сесія ЗНО-2022 проходитиме в наступні дні:

23 травня – фізика

– фізика 26 травня – хімія

– хімія 31 травня – українська мова, українська мова та література

– українська мова, українська мова та література 3 червня – математика, математика (завдання рівня стандарту)

– математика, математика (завдання рівня стандарту) 6 червня – іспанська, німецька, французька

– іспанська, німецька, французька 7 червня – англійська мова

англійська мова 10 червня – історія України

– історія України 14 червня – географія

– географія 17 червня – біологія

Список документів, необхідних, щоб зареєструватися на ЗНО-2022:

копія паспорта

дві однакові фотографії розміром 3*4 (повинні відповідати нинішньому віку). Ці фото потрібно наклеїти на реєстраційну форму

реєстраційна картка, яку потрібно сформувати і роздрукувати. А також написана від руки заява із зазначенням своїх паспортних даних

копія документа про освіту (для випускників минулих років, копія атестата, додаток не треба)

довідка з місця навчання (якщо ви слухач/учень закладів професійної освіти

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Нагадаємо, реєстраціяЗагальна кількість навчальних предметів, які можна вибрати для безкоштовного проходження ЗНО, не повинна перевищувати 5.

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