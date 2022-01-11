ЗНО в Одесі: нюанси проходження реєстрації та дати проведення

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться в березні.
Стали відомі точні дати проведення ЗНО для школярів в Одесі 2022 року.
Про це повідомляє Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти.
В Одесі можна подати заявку на участь у пробному ЗНО. Цього року один предмет коштуватиме 270 гривень. Реєстрація для участі у пробному ЗНО-2022 триватиме від 5 до 22 січня.
Так, сесія ЗНО-2022 проходитиме в наступні дні:
- 23 травня – фізика
- 26 травня – хімія
- 31 травня – українська мова, українська мова та література
- 3 червня – математика, математика (завдання рівня стандарту)
- 6 червня – іспанська, німецька, французька
- 7 червня – англійська мова
- 10 червня – історія України
- 14 червня – географія
- 17 червня – біологія
Список документів, необхідних, щоб зареєструватися на ЗНО-2022:
- копія паспорта
- дві однакові фотографії розміром 3*4 (повинні відповідати нинішньому віку). Ці фото потрібно наклеїти на реєстраційну форму
- реєстраційна картка, яку потрібно сформувати і роздрукувати. А також написана від руки заява із зазначенням своїх паспортних даних
- копія документа про освіту (для випускників минулих років, копія атестата, додаток не треба)
- довідка з місця навчання (якщо ви слухач/учень закладів професійної освіти
Нагадаємо, реєстрація в Україні на ЗНО-2022 розпочнеться від 1 лютого і продовжуватиметься до 9 березня. Загальна кількість навчальних предметів, які можна вибрати для безкоштовного проходження ЗНО, не повинна перевищувати 5.
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