ВНО в Одессе: нюансы прохождения регистрации и даты проведения

ВНО в Одессе: нюансы прохождения регистрации и даты проведения

Пробная внешняя независимая оценка состоится в марте.

Стали известны точные даты проведения ВНО для школьников в Одессе в 2022 году.

Об этом сообщает Одесский региональный центр оценки качества образования.

В Одессе можно подать заявку на участие в пробном ВНО. В этом году один предмет обойдется в 270 гривен. Регистрация для участия в пробном ВНО-2022 продлится с 5 по 22 января.

В частности, сессия ВНО-2022 будет проходить в следующие дни:

23 мая – физика

– физика 26 мая – химия

– химия 31 мая – украинский язык, украинский язык и литература

– украинский язык, украинский язык и литература 3 июня – математика,(задание уровня стандарта)

– математика,(задание уровня стандарта) 6 июня – испанский, немецкий, французский языки

– испанский, немецкий, французский языки 7 июня – английский язык

английский язык 10 июня – история Украины

– история Украины 14 июня – география

– география 17 июня – биология

Список документов, необходимых для регистрации на ВНО-2022:

копия паспорта

две одинаковые фотографии размером 3*4 (должны соответствовать нынешнему возрасту). Эти фото нужно наклеить на регистрационную форму

регистрационная карточка, которую нужно сформировать и распечатать. А также написанное от руки заявление с указанием своих паспортных данных

копия документа об образовании (для выпускников прошлых лет, копия аттестата, приложение не нужно)

справка с места обучения (если вы слушатель/ученик заведений профессионального образования)

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Напомним, регистрацияОбщее количество учебных предметов, которые можно выбрать для бесплатного прохождения ВНО, не должно превышать 5.

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