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ВНО в Одессе: нюансы прохождения регистрации и даты проведения

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ВНО в Одессе: нюансы прохождения регистрации и даты проведения

pixabay.com

Пробная внешняя независимая оценка состоится в марте.

Стали известны точные даты проведения ВНО для школьников в Одессе в 2022 году.

Об этом сообщает Одесский региональный центр оценки качества образования.

В Одессе можно подать заявку на участие в пробном ВНО. В этом году один предмет обойдется в 270 гривен. Регистрация для участия в пробном ВНО-2022 продлится с 5 по 22 января.

В частности, сессия ВНО-2022 будет проходить в следующие дни:

  • 23 мая – физика
  • 26 мая – химия
  • 31 мая – украинский язык, украинский язык и литература
  • 3 июня – математика,(задание уровня стандарта)
  • 6 июня – испанский, немецкий, французский языки
  • 7 июня – английский язык
  • 10 июня – история Украины
  • 14 июня – география
  • 17 июня – биология

Список документов, необходимых для регистрации на ВНО-2022:

  • копия паспорта
  • две одинаковые фотографии размером 3*4 (должны соответствовать нынешнему возрасту). Эти фото нужно наклеить на регистрационную форму
  • регистрационная карточка, которую нужно сформировать и распечатать. А также написанное от руки заявление с указанием своих паспортных данных
  • копия документа об образовании (для выпускников прошлых лет, копия аттестата, приложение не нужно)
  • справка с места обучения (если вы слушатель/ученик заведений профессионального образования)

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Напомним, регистрация в Украине на ВНО-2022 начнется с 1 февраля и продлится до 9 марта. Общее количество учебных предметов, которые можно выбрать для бесплатного прохождения ВНО, не должно превышать 5.

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