ВНО в Одессе: нюансы прохождения регистрации и даты проведения

Пробная внешняя независимая оценка состоится в марте.
Стали известны точные даты проведения ВНО для школьников в Одессе в 2022 году.
Об этом сообщает Одесский региональный центр оценки качества образования.
В Одессе можно подать заявку на участие в пробном ВНО. В этом году один предмет обойдется в 270 гривен. Регистрация для участия в пробном ВНО-2022 продлится с 5 по 22 января.
В частности, сессия ВНО-2022 будет проходить в следующие дни:
- 23 мая – физика
- 26 мая – химия
- 31 мая – украинский язык, украинский язык и литература
- 3 июня – математика,(задание уровня стандарта)
- 6 июня – испанский, немецкий, французский языки
- 7 июня – английский язык
- 10 июня – история Украины
- 14 июня – география
- 17 июня – биология
Список документов, необходимых для регистрации на ВНО-2022:
- копия паспорта
- две одинаковые фотографии размером 3*4 (должны соответствовать нынешнему возрасту). Эти фото нужно наклеить на регистрационную форму
- регистрационная карточка, которую нужно сформировать и распечатать. А также написанное от руки заявление с указанием своих паспортных данных
- копия документа об образовании (для выпускников прошлых лет, копия аттестата, приложение не нужно)
- справка с места обучения (если вы слушатель/ученик заведений профессионального образования)
Напомним, регистрация в Украине на ВНО-2022 начнется с 1 февраля и продлится до 9 марта. Общее количество учебных предметов, которые можно выбрать для бесплатного прохождения ВНО, не должно превышать 5.
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