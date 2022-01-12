Народные приметы, обряды и обычаи 12 января 2022

Если днем домашняя птица отсиживается в курятнике – непременно увеличится мороз.

12 января церковь и верующие чтят память мученицы Ассисии, преподобного Зотика, пресвитера, апостола от 70-ти Тимона, мученика Филитера Никомидийского, преподобной Феодоры Кесарийской, преподобной Феодоры Цареградской.

12 января: украинские народные приметы

Ранним морозным вечером дружно распевались петухи — жди оттепели.

Если днем домашняя птица отсиживается в курятнике – непременно увеличится мороз.

Зимой лес без ветра шумит – быть метелью.

Зимняя дубрава почернела – наступит оттепель с ветром.

12 января: церковный праздник

Анисия Солунская — христианская святая, почитаемая в лике мучениц, пострадала в царствование императора Максимиана.

Согласно житиям, мученица Анисия жила в греческом городе Салоники и происходила из христианской семьи. После смерти родителей раздала наследство бедным, и проводила жизнь в молитвах и постах.

Анисия по дороге в церковь была остановлена римским воином, предложившим ей пойти на языческий праздник. После отказа он схватил ее и попытался сорвать покрывало с головы. Анисия оттолкнула его и, плюнув в лицо, сказала: "Да запретит тебе, дьявол, Господи мой Иисус Христос!". После этого, как пишет Димитрий Ростовский, "воин, не вынося имени Христова, обнажил находившийся при нем меч и, ударив ее в сторону, пронзил насквозь".

Тело святой было погребено фессалоникийскими христианами за городом "за две версты от Касантриотийских ворот". Позже над ее могилой был построен молитвенный дом. Сейчас мощи святой в серебряном раке находятся в базилике Святого Димитрия (Салоники).

12 января: народные традиции

Святой мученице молились те, кто имел проблемы с желудком.

12 января: что следует делать

Раньше в этот день ходили в гости к родственникам и друзьям, устраивались пышные застолья. Сны, приснившиеся на 12 января, считаются более высокими.

12 января: что нельзя делать

шить и прясть;

употреблять пищу с солью;

поднимать вещи на перекрестке.

Читайте также:

Погода в Украине: как в Сумской области и столице встретили морозы